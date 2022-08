Rosyjska wikipedia powstała, ale już nie działa

Pech.

Rosyjska wikipedia nie działa

Przyczyną awarii Runiversalis jest prawdopodobnie atak

Runiversalis to narzędzie propagandy, nie encyklopedia - twierdzą eksperci

"Encyklopedia znajduje się na rosyjskich serwerach i deklaruje poszanowanie dla wymagań ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej oraz tradycyjnych wartości. Oznacza to, że wszelkie próby nadania artykułom lewicowo-liberalnego i zachodniocentrycznego brzmienia będą tłumione"

Niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę w lutym bieżącego roku, Rosjanie zaczęli masowo pobierać strony Wikipedii z obawy o zablokowanie serwisu. Wkrótce potem rząd Federacji Rosyjskiej zaczął straszyć przedstawicieli największej darmowej internetowej encyklopedii karami za publikowanie prawdy na temat tego krwawego konfliktu. Władze Rosji zapowiedziały stworzenie własnej, jedynej słusznej internetowej encyklopedii i zdążyły ją nawet uruchomić. Sęk w tym, że błyskawicznie przestała ona działać.to rosyjska encyklopedia internetowa, mająca być odpowiedzią na zawierającą niewygodną dla Rosjan prawdę Wikipedię. Serwis Kommersant donosi, że użytkownicy długo nie nacieszyli się możliwością chłonięcia propagandy swojego rządu, bowiem strona Runiversalis przestała działać w zaledwie kilka godzin od jej oficjalnego uruchomienia. Internauci pragnący wczytać serwis widzą komunikat o- napisał Anton Gorelkin, Deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej na swoim kanale w serwisie Telegram . Przyznał tym samym, że Runiversalis to tylko kolejna tuba propagandowa Kremla.Gorelkin twierdzi, że nad encyklopedią pracują osoby odpowiedzialne wcześniej za rozwój rosyjskiej wersji Wikipedii. Przenoszą oni rzekomo jej zawartość, "czyszcząc ją z zachodniej propagandy" oraz "innych szkodliwych treści". Tłumacząc na język ludzi wolnych:Runiversalis zapewne w końcu zacznie działać na nowo. Korzystać z niej będą prawdopodobnie jedynie zagorzali miłośnicy polityki prezydenta Władimira Putina, nie mający dostępu do mediów zachodnich lub negujących obraz swojego państwa odmienny od tego, który prezentują jego politycy.Źródło: Kommersant.ru