Facebook zwariował. Zaczął wyświetlać absurdalnie głupie treści - nie tylko mi

Co się dzieje z platformą?

Nietypowy poranek na Facebooku

Obudziłeś się, wziąłeś do ręki kubek porannej kawki, po czym usiadłeś przed komputerem, by przejrzeć Facebooka i zobaczyłeś na nim przedziwne posty? Nie jesteś jedyną osobą, która tego doświadczyła. Użytkownicy z całego świata mają do czynienia w serwisie z przedziwnym błędem. To efekt awarii czy może ataku hakerskiego?Od kilku godzin feed na Facebooku zaśmiecony jest postami kierowanymi bezpośrednio do znanych ludzi. Platforma pozwala bowiem użytkownikom kierować swoje wpisy na wallu bezpośrednio do wybranych fanpejdży i z jakiegoś powodu wszystkie osoby obserwujące dany fanpejdż teraz widzą takie posty w swoim feedzie. Autor postu nie musi być Twoim znajomym, abyś ujrzał jego wpis kierowany do fanpejdżu na stronie głównej Facebooka.