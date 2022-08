Francja płaci kierowcom za przesiadkę na rowery elektryczne. Kiedy coś takiego w Polsce?

Kwoty wyglądają przyzwoicie.



Francja rozpoczęła nowy program, w ramach którego dopłaci kierowcom do roweru elektrycznego - w zamian za to, że zrezygnują oni ze swojego samochodu. W ten sposób Francuzi chcą zachęcić osoby korzystające na co dzień z aut na przesiadkę na elektryczne rowery, które mają na celu poprawić sytuację związaną z zanieczyszczeniami we francuskich miastach.



W pakiecie uwzględniono również klasyczne dwukołowce, choć to właśnie rowery elektryczne w ostatnich miesiącach stają się bardziej popularne wśród mieszkańców dużych aglomeracji.



Francja dopłaci do rowerów elektrycznych



Jak donosi The Times, kwota 4000 euro dopłaty będzie przeznaczona osobom posiadającym niskie dochody i tym, które mieszkają w strefie miejskiej o mniejszym poziomie zanieczyszczeń. Bogatsi mieszkańcy również będą mogli skorzystać ze wspomnianej dopłaty jednak będzie ona pomniejszona odpowiednio względem ich realnych dochodów. Dla osób, które zechcą zakupić rower elektryczny, ale nie będą gotowe na rezygnację z samochodu, francuski rząd przygotował dotację w wysokości 400 euro. To dziesięć razy mniej od najwyższej, oferowanej kwoty.