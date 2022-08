Oculus z Rosji wykryje zakazane informacje. Nowa sieć neuronowa budzi strach

Rosjanie będą mieli pod górkę.

Rosyjski Oculus

Koszt Oculusa nie jest wysoki. Czy aby na pewno?

Rosyjski organ nadzoru(Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej) opracowuje sieć neuronową, która będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do skanowania stron internetowych w poszukiwaniu zabronionych informacji. Przez zabronione należy tu rozumieć przede wszystkim te niepomyślne dla rządu lub niezgodne z jego oficjalną narracją na tematy społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Rosjanom szalenie przeszkadza to, że w sieci wciąż pojawiają się treści pokazujące prawdziwe oblicze działań rosyjskiej armii, która w lutym tego roku zaatakowała Ukrainę.System o nazwiema automatycznie przeszukiwać adresy URL, obrazy, filmy i czaty w witrynach internetowych, forach, mediach społecznościowych, a nawet w komunikatorach, aby zlokalizować materiały, które powinny zostać w odpowiedni sposób zredagowane lub usunięte. Jako przykład władze podają treści "propagandy homoseksualnej", instrukcje odnośnie konstruowania broni, wytwarzania narkotyków oraz dezinformacji i dyskredytacji działań państwa i armii.Oculus będzie też wyszukiwał informacji o planowanych masowych prostach, zwykłych wyrazach braku szacunku dla państwa, a nawet oznak ekstremizmu i terroryzmu. Nie wiadomo jak definiowane będą oznaki.Wiadomo natomiast, że Oculus będzie analizował ok.. Odpowiedzialna zań firma Eksikyushn RDC LLC podaje, że za obliczenia odpowiedzialne będzie 48 komputerów wyposażonych w odpowiednio wydajne karty graficzne. Oculus zostanie zintegrowany z siecią systemów monitorujących o nazwie Unified Analysis Module, która wciąż powstaje i jest owiana tajemnicą.Rosyjski Kommiersant uzyskał ponoć wgląd w warunki umowy. Oculus ma zostać ukończony do 12 grudnia 2022 roku, a Rosja wyda nań, czyli równowartość ok. 275 mln złotych. Zastanawiająco mało? To prawda.Eksperci w tej dziedzinie komentują, że kwota ta raczej nie pokryje kosztów rozwoju tak ambitnego projektu i prawdopodobnie Roskomnadzor będzie musiał po drodze przeznaczyć nań dodatkowe środki.Wyszkolenie algorytmu uczenia maszynowego pod kątem tak złożonego zadania w zaledwie cztery miesiące to niemałe wyzwanie. Eksperci szacują, że dokładność wskazań nie przekroczyRosjanie, podpowiadam: VPN.Źródło: Kommersant