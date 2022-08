70 km/h dwupasmówką na monocyklu. Wyprzedził ciężarówkę - ten film podbija sieć

Gdzie ten kierujący się tak spieszy?

Pędził monocyklem po drodze dwupasmowej

Maksymalna prędkość na UTO

Czy czytając posty i przeglądając filmy na YouTube, ewentualnie TikToku i innych mediach społecznościowych odnosicie wrażenie, że ludzkość głupieje? To właśnie hasłem "głupota" internauci często określają wyczyn mężczyzny, który ostatnio stał się gwiazdą w sieci. Śmiałek przemieszcza się na monocyklu elektrycznym z prędkością ok. 70 km/h po drodze szybkiego ruchu lub autostradzie.Kierowca ciężarówki zarejestrował wyczyn śmiałka sprawdzającego najpewniej możliwości swojego monocyklu elektrycznego. Materiał nagrany na drodze dwupasmowej pokazuje, jak osobnik stojący na jeździku zaklasyfikowanym jako UTO (urządzenie transportu osobistego), ubrany w odzież ochronną i kask, wyprzedza pojazd z naczepą. Kierowca zbliża obiektyw kamery do licznika, by pokazać, że porusza się z prędkością 65 km/h. Monocykl wyprzedza go jadąc jeszcze szybciej. Niektóre media piszą o prędkości rzędu 80 km/h, ale wydaje się, że ta jest bliższa 70 km/h.Nie wiadomo, gdzie dokładnie zarejestrowano nagranie.Najtańsze monocykle elektryczne kosztują około 1500 złotych. Model pozwalający na tak szybką jazdę jest z pewnością znacznie droższy.W Polsce przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego pozwalają poruszać się na nich jezdnią z prędkością nie większą niż 30 km/h. Podczas jazdy na chodniku kierujący na przykład hulajnogę elektryczną musi dostosować prędkość do prędkości ruchu pieszych.Źródło: YouTube