Internet 5G w Plusie bez limitu - poznaliśmy nową ofertę

Plus wprowadza nową ofertę z 5G bez limitów. Od 24 sierpnia br. nowi oraz przenoszący numer klienci będą mogli cieszyć się nielimitowanym internetem 5G w smartfonie nawet przez rok.Co istotne, z promocji mogą skorzystać zarówno użytkownicy indywidualni, jak i biznesowi. Operator zapewnia również, że nadal wszyscy klienci mogą dobrać dodatkowe abonamenty dla bliskich za jedynie 1 złoty miesięcznie.Z nowej promocji Plusa będą mogli skorzystać klienci, którzy zdecydują się przenieść numer od innego operatora lub podpisać nową umowę abonamentową za min. 55 zł/mies. Roczny dostęp do internetu 5G bez limitu otrzymają klienci wybierający abonament za 65 zł/mies. lub 85 zł/mies. i dobiorą do tego smartfon z szerokiego portfolio Plusa.Po upływie 12 miesięcy, w ramach abonamentu, otrzymają miesięczny pakiet danych 60 GB lub 120 GB do surfowania po sieci. Natomiast klienci decydujący się na abonament za 55 zł/mies. w ofercie z telefonem otrzymają 6 miesięcy nielimitowanego internetu 5G. Po okresie promocyjnym będą mogli oni korzystać z pakietu danych wynoszącego 30 GB miesięcznie.W przypadku przedsiębiorstw, promocja wygląda bardzo podobnie. Klienci biznesowi otrzymają nielimitowany internet 5G aż przez rok przy wyborze abonamentu za 55 zł/mies., 65 zł/mies. lub 85 zł/mies. netto w ofercie z telefonem. Natomiast z półrocznego dostępu do nielimitowanego internetu 5G będą mogły skorzystać firmy wybierając telefon z abonamentem za 45 zł/mies. netto. Po upływie okresu promocyjnego, klienci biznesowi będą mogli korzystać z miesięcznego pakietu danych wynoszącego 24 GB, 40 GB, 70 GB lub 120 GB z dostępem do najszybszej sieci 5G od Plusa.Użytkownicy, dla których najważniejszy jest dostęp do szybkiego internetu, do pierwszego abonamentu z internetem 5G bez limitu mogą dobrać kolejne karty, także z internetem 5G bez limitu nawet przez rok, i za każdą zapłacą o 25 zł mniej miesięcznie w ramach programu smartDOM. Z kolei rodziny, dla których najważniejsze są oszczędności, mogą do abonamentu z internetem 5G bez limitu, dobrać kolejne karty z pakietem GB oraz rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu za 1 zł/mies. nawet przez 15 miesięcy. Z promocji mogą skorzystać także klienci zainteresowani tylko abonamentem, bez zakupu nowego urządzenia, a wtedy kolejny abonament dostępny będzie za 1 zł/mies. do 9 miesięcy.Z promocji na abonamenty na analogicznych zasadach mogą skorzystać także klienci biznesowi. Użytkownicy mogą dobrać nawet do 7 dodatkowych kart z abonamentem za 1 zł/mies.W ramach każdego z abonamentów użytkownicy zyskują także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Dodatkowo, wszyscy klienci otrzymują możliwość dostępu do serwisu Disney+ oferującego oryginalne produkcje na wyłączność, tysiące odcinków seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz treści rozrywkowe pod marką Star. Oferta obowiązuje we wszystkich abonamentach głosowych przez 12 miesięcy bez opłat, a po okresie promocyjnym do abonamentu zostanie doliczona cena rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies.