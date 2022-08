Robot w Żabce Nano miał przyrządzić mu hot-doga. Oto, co dostał

Mężczyzna nie krył zdumienia.

Zamówił hot doga w Żabce Nano. Zaskakujący finał

Popularny mem nabiera zupełnie nowego znaczenia w obliczu tego, co wydarzyło się w jednym z 44 sklepów Żabka Nano działających w Polsce. Lubiana franczyza zachęca do korzystania z tych bezobsługowych placówek licznymi promocjami oraz interesującymi nowinkami technicznymi. Sporym przeżyciem jest już sam fakt odwiedzenia Żabki Nano, wejścia do sklepu, zdjęcia z półek towaru i wyjścia bez płacenia - pieniądze ściągane są automatycznie z podpiętej pod aplikację karty płatniczej. W niektórych Żabkach Nano działają także roboty, przygotowujące hot dogi. Nie zawsze idzie im to najlepiej, o czym przekonał się jeden z klientów.Użytkownik TikToka o pseudonimie @mieczel68 opublikował w aplikacji film pokazujący proces przygotowania zamówionego przez niego hot doga w bezobsługowym sklepie Żabka Nano. Wszystko zaczyna się niewinnie. Robot podnosi kiełbaskę i próbuje wsadzić ją do bułki. Tu zaczynają się kłopoty. Robot nie trafia w otwór, a pieczywo obraca się bokiem. Robot uznaje, że parówkę wsadził, więc kontynuuje działanie. Fiaskiem kończy się też z wiadomych względów umieszczenie potrawy w opakowaniu.Finalnie zdumiony mężczyzna otrzymał......samą parówkę.A jak powinien wyglądać poprawny proces przygotowania hot doga w Żabce Nano przez robota o imieniu Robbie? Zerknij na poniższy odnośnik.Źródło: TikTok