Anonymous zhakowali rosyjską telewizję. Wyemitowali ten film

Sukces ukraińskich hakerów.

Wołodymyr Zełenski przemawia w krymskiej telewizji

"Krym to Ukraina! Chwała Ukrainie!"

Кібер бавовна в Криму

Українські хакери зламали кримське телебачення

Є питання?

Крим це Україна!

Слава Україні!! pic.twitter.com/qe66JrbLCw — ІнфоВійська України (@i_army_org) August 20, 2022

Anonimowi hakerzy z kolektywu Anonymous oraz działający nierzadko w porozumieniu z nimi hakerzy ukraińscy już kilkukrotnie rzekomo zakłócali sygnał rosyjskiej telewizji, by docierać ze swoim przekazem do obywateli Federacji Rosyjskiej. Tym razem mieli oni włamać się do systemu telewizji na okupowanym przez Rosję, by wemitować w lokalnych mediach przemówienie prezydenta Ukrainy,Ukraińscy hakerzy informują o zakończonej sukcesem operacji przejęcia sygnału rosyjskiej telewizji nadającej na okupowanym przez Rosjan Krymie. Oprócz przemówienia prezydenta Ukrainy odtworzono również patriotyczny teledysk nakręcony do piosenki Tiny Karol o tytuleNa nagraniu widać m.in. ukraińską flagę z godłem Tatarów krymskich.- wybrzmiewają na końcu słowa prezydenta Zełenskiego.W swojej przemowie Wołodymyr Zełenski podkreślał, że okupanci z Rosji nigdy nie zaznają spokoju na Krymie. Pokazuje to z resztą ostatnia aktywność wojskowa ukraińskiej armii, która intensywnie ostrzeliwuje w ostatnich dniach strategiczne cele rosyjskie na półwyspie.Podobne akcje są potrzebne, bowiem mieszkająca na okupowanych przez Rosję terenach ludność ukraińska poddawana jest licznym manipulacjom. Ukraińcy są odcinani od swoich państwowych mediów, a dostarczana jest im zafałszowana wizja rzeczywistości, serwowana w mediach przez rosyjskich nadawców. Rosjanie niejednokrotnie sugerowali m.in., że zachodnia część Ukrainy znajduje się już pod polską okupacją (!) lub, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie żyje.Źródło: Twitter