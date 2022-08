YouTube pozbył się filmu z testem autopilota Tesli. Powodem bezpieczeństwo dzieci

O co dokładnie poszło?

Testy na dzieciach niekoniecznie podobają się YouTube

YouTube postanowił usunąć film ukazujący testy bezpieczeństwa przeprowadzane przez kierowców Tesli. Ich celem było sprawdzenie możliwości systemu Full Self-Driving pod kątem automatycznej reakcji w momencie pojawienia się dzieci przed samochodem. Serwis uznał, że materiał jest niezgodny z wytycznymi i zasadami społeczności. Czy to słuszna decyzja?Autonomiczna jazda to temat, który wzbudza mnóstwo kontrowersji. Osobiście przypomina mi on informacje o katastrofach lotniczych – jest ich bardzo mało, lecz jeśli już do nich dochodzi, to żyje nimi cały świat. Podobnie jest z autami posiadającymi funkcję self-drivingu, bowiem zazwyczaj słyszy się o niej, gdy technologia przyszłości zawiedzie i doprowadzi np. do śmierci kierowcy Regularnie mamy do czynienia z przeprowadzanymi testami, które mają dowieść, że self-driving staje się coraz bardziej rozwinięty. Nie każdy materiał ukazujący tego typu próby jest jednak przyjmowany ciepło. Pewien czas temu światło dzienne ujrzał film zatytułowany. Nie da się ukryć, dosyć kontrowersyjna nazwa.Klip polegał na prowadzeniu Tesli Model 3 w kierunku(pociechy należały do twórcy kanału Whole Mars Catalog). W każdym przypadku pojazd zatrzymał się przed ludźmi, co miało dowieść skuteczności funkcji FSD. Osoba przeprowadzająca test twierdzi, że w pełni ufa technologii – zwłaszcza iż kierowca także ma kontrolę nad autem i może zahamować w każdej chwili.