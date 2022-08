Mark Zuckerberg obiecuje, że jego metaverse będzie wyglądał świetnie

Zuck odpowiedział na falę memów.

Horizon Worlds ma prezentować się pięknie

Wiem, że zdjęcie, które zamieściłem na początku tego tygodnia było dość proste - zostało zrobione bardzo szybko, by uczcić premierę. Grafika w Horizon potrafi znacznie więcej - nawet na headsetach.





Mark Zuckerberg opublikował post, w którym uspokoił użytkowników obawiających się o jakość grafiki w Horizon Worlds. Przy okazji podzielił się kilkoma zrzutami ekranu mającymi stanowić odpowiedź na kpiny internautów odnośnie do niedawno wstawionego selfie. Czy to wystarczy żeby zadowolić obecnych, jak i potencjalnych konsumentów? Horizon Worlds to wirtualny świat mający stanowić przyszłość cyfrowych doświadczeń. Obecnie projekt firmy Meta jest na wczesnym stadium rozwoju, lecz już generuje ogromne koszty – mimo to wygląda jak gra sprzed co najmniej dekady. Dlatego też nie dziwi reakcja społeczności na opublikowane przez Marka Zuckerberga zdjęcie. Patrząc na nie pozostaje wyłącznie złapanie się za głowę.Jeśli nie wiecie o co chodzi, to spójrzcie na grafikę tytułową tego artykułu (lub poniżej). Ten zrzut ekranu został opublikowany w celu powitania Horizon Worlds na terenie Francji oraz Hiszpanii. Możemy na nim zobaczyćmające przypominać wieżę Eiffla oraz Sagrada Familia. Użytkownicy momentalnie zaczęli wyśmiewać metaverse społecznościowego giganta. Na projekt wydano bowiem miliardy dolarów, a prezentuje się on… tragicznie.Zuck chyba zobaczył memy i prześmiewcze posty, bo właśnie wstawił kolejny post, za pośrednictwem którego uspokaja konsumentów. Jak możemy wyczytać we wpisie:„Sorry, robione na szybko” –, które zrobiono w miejscu kosztującym fortunę. No ale okej, niech będzie. Mark postanowił przy okazji udostępnić dwie grafiki mające prezentować faktyczny wygląd Horizon Worlds. Awatar oraz lokacja wyglądają przyzwoicie – więcej mamy zobaczyć na wydarzeniu Connect, które odbędzie się w październiku 2022 roku.Oczywiście grafika to jedno – ona nie jest wyznacznikiem jakości, co zdążył udowodnić Roblox, gdzie postacie wyglądają wręcz obrzydliwie. Horizon Worlds może oferować najpiękniejszą warstwę wizualną, ale bez interesujących atrakcji w wirtualnych światach trudno o powodzenie takiego przedsięwzięcia. Pozostaje więc obserwować rozwój metaverse od firmy Meta i po prostu być dobrej myśli.Źródło: The Verge , Facebook