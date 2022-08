Ruszył internetowy sklep Biedronki. Sprawdź Biedronka Home

Nareszcie.

"W Biedronce każdego dnia staramy się, aby nasi klienci mogli cieszyć się szerokim wyborem wysokiej jakości akcesoriów do domu. Wsłuchując się w ich potrzeby zdecydowaliśmy się na stworzenie sklepu internetowego Biedronka Home, który w wygodny i przejrzysty sposób pozwoli na dokonanie wszechstronnych zakupów. Szeroka gama produktów od akcesoriów kuchennych po elektronikę, dostarczona będzie bezpośrednio do rąk klienta. Biedronka Home to miejsce, w którym bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie"

Promocje w internetowym sklepie Biedronka

Sypialnia marzeń (poduszki, kołdry, pościel) - od 23.08

Czysty dom to szczęśliwy dom (akcesoria do prania i sprzątania) – od 23.08

Mieszkaj pięknie (produkty do wyposażenia wnętrz) – od 25.08

Dla domowych majsterkowiczów (produkty do majsterkowania Niteo) – od 27.08

Nowa aplikacja Biedronki

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuJak podaje popularna sieć, można w nim kupić łącznie ponad 1200 artykułów, przynajmniej początkowo. Wszystkie produkty zostały pogrupowane na kategorie: Elektronika, Warsztat i Auto, Dom i Ogród, Dziecko, Kuchnia, Sport i Hobby, Zdrowie i Uroda oraz Moda. Dostawy będą na terenie całej Polski - do Paczkomatów lub prosto pod wskazany adres.- mówi Kamila Kowalska, starszy menedżer ds. rozwoju biznesu e-commerce w sieci Biedronka.W sklepie można płacić dzięki systemowi płatności, poprzez, karty płatnicze (np. Visa, Mastercard lub Maestro) oraz szybkie przelewy internetowe paybylink.W przypadku zamówień powyżej 149 złotych dostawa jest darmowa. Standardowa dostawa poprzez firmę kurierską lub do paczkomatu realizowana jest w terminie od 1 do 3 dni roboczych i kosztuje 9,99 złotych.Sklep był już testowany od jakiegoś czasu, aby zobaczyć zainteresowanie polskich internautów poszczególnymi kategoriami produktowymi oraz samymi produktami. Jak podaje biedronka, najchętniej wybieranymi kategoriami produktów były Kuchnia, Dom i Ogród oraz Elektronika. Najczęściej kupowano blendery ręczne 3w1, parownice, komplety akcesoriów kuchennych, opiekacze do kanapek, pochodnie solarne LED do ogrodu i ręczniki wykonane w technologii, powstające drogą rozkręcania włókien.Biedronka zapowiedziała, że pierwsi użytkownicy sklepu internetowego do każdego zamówienia otrzymają oryginalną bluzę Biedronki z Fan Collection. Pula jest limitowana do 2500 sztuk.Już w poniedziałek 22 sierpnia do Biedronka Home trafią produkty w ramach akcji Witaj szkoło! Co konkretnie? Piórniki, plecaki, saszetki, długopisy, zeszyty oraz do wyposażenia pokoju ucznia, czyli regały, biurka i lampki. W kolejnych dniach uruchomione zostaną akcje tematyczne:Pamiętajcie, że Biedronka udostępniła niedawno najnowszą wersję aplikacji swojego sklepu. Możecie pobrać ją na telefony z systemami Android i iOS za pośrednictwem poniższych odnośników.Źródło: Biedronka