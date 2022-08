Rewolucja w Play. Karty eSIM dostępne dla wszystkich klientów abonentowych i prepaid

Wirtualne karty SIM (albo inaczej eSIM) są dostępne w Polsce już od kilku lat, ale nie wszyscy wprowadzali je w podobnym czasie. Ostatnim operatorem infrastrukturalny z W4, który dodaje taki typ kart abonenta, jest kojarzony z fioletowym kolorem Play. Już za kilka dni wszyscy klienci sieci zyskają możliwości przejścia z tradycyjnych fizycznych kart SIM na wariant eSIM.

Dostęp do eSIM w Play rozpocznie się od najbliższego poniedziałku 22 sierpnia. Wymiana zwykłej karty SIM na eSIM jest dla każdego bezpłatna i nie zależy od tego, czy macie usługi na firmę (biznesowe) czy osoby prywatne. eSIM pojawi się u klientów abonamentowych (kontrakt), prepaid (na kartę) i MIX. Oczywiście przede wszystkim należy mieć wspierające eSIM urządzenie, a nie wszystkie telefony dostępne na rynku mają taką możliwość. Tańsze lub starsze urządzenia mogą być jej pozbawione. eSIM to także jedna z metod na korzystanie z dual-SIM. Jeśli nasz telefon ma jedno gniazdo SIM (czy w obecnych czasach raczej powinienem napisać zminiaturyzowane nanoSIM) i funkcję eSIM, to zamiana głównego numeru na eSIM umożliwi korzystanie z dodatkowego tradycyjnego nanoSIM na inny numer.

Po złożeniu wniosku otrzymamy stosowną wiadomość z sieci Play i mailowo kod QR do zeskanowania smartfonem / Foto: Play

Jak zmienić fizyczną tradycyjną kartę SIM na eSIM w Play?

Pewnym minusem może być kwestia początkowej dostępności usługi eSIM wyłącznie w podstawowej formie. Zapewne część klientów czeka na duplikaty eSIM z tym samym numerem, które można podpiąć do zgodnych smartwatchy (i np. zostawić telefon w domu, kiedy wyjdziemy na bieganie z samym smart zegarkiem), ale niestety to jeszcze nie ten moment. Choć można się spodziewać, że Play myśli także o tej możliwości. Jeden z internautów zapytał o to wprost operatora i doczekał się szybkiej odpowiedzi jednego z PRowców Krzysztofa Sylwerskiego. - "Rozpoczynamy od smartfonów - najbardziej powszechnych (z największym udziałem w rynku), będziemy rozwijać to rozwiązanie, o czym będziemy informować na bieżąco."Żeby zamienić tradycyjną fizyczną kartę SIM na eSIM, należy udać się osobiście do salonu sieci Play i złożyć wniosek, w czym pomogą pracownicy placówki (naturalnie do weryfikacji wymagane są dokumenty takie jak fizyczny dowód osobisty lub paszport). Później mailowo otrzymamy kod QR, który należy zeskanować naszym telefonem (zależnie od modelu zwyczajnie aplikacją aparatu lub w ustawieniach) i finalnie skonfigurować szczegóły usługi.