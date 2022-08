Revolut odnawia ofertę dla młodych. To coś dla dzieci i nastolatków

Koniec Revolut Junior

Ile kosztuje "Revolut <18"?

Revolut, popularna w Polsce aplikacja finansowa, odnowiła ofertę dla osób w wieku 6-17 lat.Zmiana oznacza koniec Revolut Junior. Usługa zostaje zastąpiona przezz licznymi nowościami. Użytkownicy otrzymują obwiem nowy design, to także nowe funkcje. Jedną z nich jest możliwość personalizacji karty płatniczej poprzez moduł do projektowania w aplikacji. Młodzi użytkownicy mogą uwolnić kreatywność i nanieść na kartę odręczne rysunki, teksty z możliwością wyboru fontu, gotowe obrazki i emotikony. W ten sposób karta staje się wyjątkowa i osobista.Korzystając z funkcji bezpieczeństwa i kontroli karty w aplikacji, młodzi klienci Revolut mogą śledzić wykonane transakcje, otrzymywać błyskawiczne powiadomienia o wydatkach - co pomaga zmieścić się w zaplanowanym budżecie, a dzięki funkcji celów oszczędnościowych budować zdrowe nawyki finansowe. Ponadto, błyskawiczne powiadomienie wysyłane jest na telefon rodzica (lub opiekuna) ilekroć karta jest użyta.Rodzice mogą ustawić regularny dzień “wypłaty” kieszonkowego lub zaplanować zestaw wyzwań do podjęcia i ukończenia, które warunkują wypłatę nagrody. Z myślą o wydatkach szkolnych i piątkowych domówkach, ale nie tylko, pojawiła się funkcja “Revolut me!”, która pozwala młodym prosić o pieniądze i wymieniać się darmowymi, błyskawicznymi przelewami z innymi użytkownikami Revolut.Karta Revolut <18 jest darmowa i każdy rodzic (lub opiekun), który posiada konto w Revolut może utworzyć w nim konto dla dziecka. Jeśli młoda osoba posiada już swoje urządzenie mobilne (smartfon), może pobrać na nie aplikację Revolut <18 poprzez zeskanowanie QR kodu z ekranu telefonu rodzica (lub opiekuna). Nie jest to jednak konieczne do działania karty Revolut <18. Rodzice mogą stworzyć do 5 kont Revolut <18 (w zależności od planu, z którego korzystają w Revolut). Nastolatkowie mogą też sami zarejestrować konto, za pozwoleniem rodziców. Jeśli nastolatek nie zyskał jeszcze prawa do wyrażenia zgody na udostępnienie danych (w Polsce 16 lat), wtedy to rodzic (lub opiekun) może założyć mu konto z poziomu swojej własnej aplikacji.Osoby które nie posiadają jeszcze konta Revolut, mogą założyć je bezpośrednio pod tym adresem i odebraćzasilenia.Źródło: Revolut