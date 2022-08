Tak wyglądały polskie programy telewizyjne o grach i komputerach z przełomu wieków

Dziś wyglądają archaicznie.

Programy o komputerach z polskiej telewizji

Joystick z Kazimierzem Kaczorem - lata 90'

Escape - 1996

Komputer i Świat - 2002

Tenbit - 2002

Przełom lat 90' XX wieku i początku nowego tysiąclecia był niezwykle ciekawy z perspektywy rozwoju nowych technologii. W Polsce pojawiało się coraz więcej urządzeń z krajów zachodnich, a rosnącą liczbę Polaków było stać na gry, komputery i inne nowinki techniczne. Na wtedy też przypadła złota era popularności technologicznych programów telewizyjnych, które dziś wydają się archaiczne i zabawne, ale swego czasu starały się edukować różne pokolenia.Oj, ciekaw jestem ile z nich pamiętacie. Mi zapadły w pamięć w szczególności cztery poniższe.Tak, tak, Kazimierz Kaczor znany jest ze swojego zamiłowania do gier. Na początku lat 90' przygotowywał recenzje gier i programów komputerowych, prezentowane w magazynie Joystick. Na poniższym nagraniu wspomina m.in. o grze Lemmings 3.Escape to jeden z lepszych programów o grach komputerowych, emitowany na antenie stacji Polonia 1 w latach 1996 - 1998. Charakteryzował go dość specyficzny, luźny styl prowadzenia. Autorami tekstów byli redaktorzy nieistniejącego już czasopisma Top Secret, ale lektorem był... Tomasz Knapik.Poniżej odcinek programu o nowych technologiach sponsorowanego przez Komputer i Świat, emitowany na antenie TVP. Przypominamy, że czasopismo Komputer Świat w formie papierowej zniknęło w tym roku z polskiego rynku wraz z wydaniem ostatniego, sierpniowego numeru.Tenbit był portalem internetowym i programem rozrywkowym należącym do grupy ITI. W telewizji nadawano go od 2000 roku na antenie TVN - zrealizowano nieco ponad 150 odcinków audycji. Trudno uwierzyć, że poniższy materiał zarejestrowano 20 lat temu.Pamiętacie inne kultowe programy telewizyjne o tematyce komputerów, nowych technologii i gier komputerowych? Podrzućcie coś w komentarzach.Źródło: YouTube