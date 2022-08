Samolot prawie urwał im głowy. Nagranie ze Skiatos podbija internet

Niezłe widowisko.



Filmy z efektownych lądowań samolotów z całego świata budzą niemałe emocje wśród internautów. Jakiś czas temu ponownie na popularności zyskało m.in. nagranie prezentujące lądowanie polskiego samolotu na Maderze w trakcie porywistego wiatru. Tym razem w sieci opublikowano materiał dokumentujący "najniższe w historii lądowanie", obrazujące podejście do lądowania samolotu Airbus A321neo. Nie chodzi tu o kolejny nudny film z Sint Maarten, a film zarejestrowany na greckiej wyspie Skiatos.



Airbus A321neo ląduje na Skiatos

Poruszenie pośród internautów wywołał film umieszczony na kanale GreatFlyer w serwisie YouTube. Nagranie zatytułowane: "Nowe najniższe lądowanie? Airbus A321neo linii Wizzair lądujący na lotnisku Skiatos" w ciągu zaledwie tygodnia od wrzucenia do sieci obejrzano już blisko 3 miliony razy. Niespełna 3-minutowy klip przedstawia podejście do lądowania, niski przelot nad głowami zgromadzonymi przy ulicy gapiów oraz pomyślne lądowanie na pasie startowym.



Lotnisko w Skiatos nazywane jest często mianem europejskiego Sint Maarten, właśnie ze względu na specyficzne dojście do pasa z niskim przelotem nad głowami obserwatorów oraz dachami samochodów. Śledząc nagranie trudno nie odnieść wrażenia, że samolot podwoziem nieomal ociera się o głowy ciekawskich turystów.



Omawiany film obejrzycie poniżej - faktycznie, aż chciałoby się doświadczyć takiego lądowania na żywo.



Wielu internautów pisało, że "popisy pilota" mogły doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu obserwatorów. "Powinni się cieszyć, że nie stracili głów" - pisał niejeden komentujący. Niski przelot nie był jednak efektem brawury, a specyfiki lotniska. Pilot po prostu wykonywał swoją pracę.



Airbus A321neo - co to za samolot?

Airbus A321neo to największa z serii samolotów Airbus A320 Family i największy na świecie samolot pasażerski średniego zasięgu, który może zabrać na pokład ponad 200 pasażerów (dokładnie maksymalnie 220). Konkurent Boeinga 737-900 i 757-200 produkowany jest od 1992 roku. Na całym świecie znajduje się ok. 2200 takich maszyn.



Wymiary Airbus A321neo to 44,51 metra długości i 11,76 metra wysokości, przy rozpiętości skrzydeł wynoszącej 34,10 metra. Samolot może poruszać się z prędkością maksymalną do 871 km/h (przelotowa 840 km/h) na pułapie 11 900 metrów. Jego zasięgu to 5930 kilometrów. Rozbieg przy starcie to ok. 2180 metrów.



