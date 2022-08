Telewizja Polska zapłaci za budowę przedziwnego muzeum

Przetarg już trwa.

Nowa siedziba TVP? Nie tylko, powstanie też muzeum

Inwestycje dotyczące Telewizji Polskiej nie ograniczają się wcale do głośnego projektu budowy nowej hali zdjęciowej o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Jak się okazuje polski telewizyjny nadawca publiczny, będący spółką akcyjną Skarbu Państwa ma w planach uruchomienie na terenie siedziby głównej... muzeum. Muzeum telewizyjno-filmowe TVP swoim kształtem ma przypominać sterowiec. Wystartował już przetarg na firmę, która wybuduje taki obiekt.Muzeum Telewizji Polskiej powstanie przy nowej hali, której budowa już ruszyła i ma zostać ukończona w 2024 roku. Konstrukcja zaprojektowana przez PIG Architekci składała się będzie łącznie z trzech kondygnacji, w tym jednej umieszczonej pod ziemią. Wewnątrz znajdą się łącznie trzy hale wystawowe.Budynek o rozmiarach 39x21 metrów w części podziemnej i 31x21 metrów w części naziemnej ma zostać zbudowany przez podmiot wyłoniony w ramach przetargu. Mogą w nim startować wykonawcy, które w ciągu ostatnich pięciu lat zbudowały co najmniej jeden obiekt kubaturowy o wartości robót budowlanych przekraczającej 10 milionów złotych brutto. Dodatkowe wymogi to co najmniej jeden kierownik budowy oraz projektant architektoniczny z minimum 8-letnim doświadczeniem zawodowym.Oferty składać można jeszcze do 16 sierpnia. Towarzyszyć im musi wadium w wysokości 250 tysięcy złotych. Wykonawca będzie miał 24 miesiące na postawienie budynku. Aż 98 procent oceny ofert ma stanowić cena brutto, a zaledwie 2 procent okres gwarancji jakości dla urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji.Źródło: wirtualnemedia.pl