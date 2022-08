Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki nawołuje do wandalizmu. Internauci wściekli

Bulwersująca postawa.

Ryszard Terlecki: naśladowanie wskazane

Sucha Struga, Beskid Sądecki. Naśladowanie wskazane. pic.twitter.com/zJKyUbmNAK — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) August 10, 2022

Czyżby zachęcał Pan Marszałek do dewastacji przyrody? A jak ktoś to napisze na murze np. kościoła, to potępicie czy nie? — Anna-Maria Żukowska #Lewica (@AM_Zukowska) August 11, 2022

"Trudno mi zrozumieć, dlaczego pan Terlecki popiera wandalizm. Bez znaczenia jest, co zostało napisane - to niszczenie przyrody i krajobrazu. Wyobraźmy sobie, że każdy na górskim kamieniu wyraża swoje sympatie polityczne. Jak wówczas wyglądałby góry?"

Przecież to chuligaństwo — Wojtek Kardys (@WojtekKardys) August 11, 2022

Na jednej z ulic w Krakowie pic.twitter.com/nexMnHVxRx — Włodzimierz Bernacki (@W_Bernacki) August 10, 2022

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tego, co reprezentują sobą politycy rządzący Polską, polecam mu zerknąć na twitterowe konto wicemarszałka Sejmu,. 72-letni polityk z Prawa i Sprawiedliwości postanowił dać upust swoim emocjom i zachęcić Polaków do.... Wandalizmu, który na ma celu głosić dobre imię jego partii. "Pewnie nawdychał się butaprenu" - sugerowali jedni internauci. Inni pisali, że post opublikowano o godz. 21:33, więc Terlecki mógł być już po "paru głębszych". Każdy negował to, że polityk w pełni władz umysłowych mógł napisać coś takiego.Ryszard Terlecki za pośrednictwem swojego konta w serwisie Twitter opublikował post z wielkim kamieniem umazanym farbą. Napis na nim to: "Niech żyje PiS", czy raczej: "Niech żyje P.i S.". Polityk okrasił fotografię komentarzem:Internauci zareagowali oburzeniem i nie pozostawili suchej nitki na polityku. Wytykali mu brak szacunku dla przyrody. Niektórzy pytali, czy farbą można manifestować poglądy w dowolnym miejscu przestrzeni publicznej. Ktoś podsunął propozycję, aby Ryszard Terlecki nabazgrał napis na schodach smoleńskich w Warszawie. "Ciekawe czy zgarnęłaby go policja?" - zapytał któryś z internautów.- pytał dziennikarz Łukasz Tudzierz.Wyskok Terleckiego nie był dziełem przypadku. Dziesięć minut wcześniej inny polityk PiS,, opublikował na Twitterze inny komunikat z przestrzeni publicznej wychwalający Prawo i Sprawiedliwość. Internauci kwitują to krótko: "poszedł rozkaz z centrali na Nowogrodzkiej."Skoro Ryszard Terlecki twierdzi, że naśladowanie tego rodzaju wandalizmu jest rzeczą wskazaną, być może zechciałby, aby ktoś wyraził swoje poglądu na lakierze jego auta, na przykład gwoździem? Być może na elewacji domu, farbą? A może pan Terlecki traktuje w ten sposób jedynie, uznając je za, przyklaskując przy tym ich dewastowaniu? Trudno powiedzieć,, bowiem marszałek sejmu zamilkł i zapewne nie odniesie się do swojego wybryku. Ewentualnie usłyszymy, że "ktoś się włamał na jego konto".Źródło: Twitter