Jak się wytwarza plastikowe walizki? Internauci zdumieni hipnotyzującym nagraniem

Bije rekordy popularności.

Jak powstają walizki z tworzywa sztucznego?

Suitcase making. This process is called thermoforming pic.twitter.com/uzXpaMMAy3 — How Things Are Manufactured (@fastworkers6) August 10, 2022

Krótki film obrazujący to, jak powstają plastikowe walizki, szturmem podbija media społecznościowe. Głównie dlatego, że ludzie nie zastanawiają się raczej nad tym, jak powstają walizki podróżne, a gdy widzą już ten proces, nie mają pojęcia, na co tak naprawdę patrzą. Magia? Jasne, że nie. Film natomiast jest doprawdy hipnotyzujący.Bijący rekordy popularności film pokazuje formowanie próżniowe, wykorzystywane do tworzenia kształtu walizki. Na czym polega ten proces?Twardy arkusz plastiku jest podgrzewany do momentu, w którym jest już bardzo miękki, ale nie topi się samoistnie. W tym momencie powietrze jest wdmuchiwane od spodu pod plastik, powodując jego rozciągnięcie i wytworzenie dużej bańki. To właśnie wtedy pod spodem umieszczana jest forma w kształcie, jaki ma zostać nadany walizce - zazwyczaj ze stali lub aluminium. Powietrze jest wtedy zasysane z powrotem, powodując tym samym, że plastik opada i zaciska się wokół formy. Plastik twardnieje w zasadzie natychmiast, a forma jest usuwana. Voila, powstaje walizka, a cały proces zajmuje tylko kilka sekund.Wielu internautów przyznaje, że ogląda nagranie po kilka razy dlatego, że proces jest wręcz hipnotyzujący i dziwnie satysfakcjonujący. Niektórzy określają patrzenie nań mianem... "relaksującego".Tak czy inaczej, właśnie dowiedziałeś się czegoś nowego… Podeślij film znajomym, pewnie im się spodoba.Źródło: Twitter