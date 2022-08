Huawei zaprasza do udziału w konkursie. Do wygrania 20 nagród

Konkurs już wystartował.

Konkurs Huawei

Firma Huawei ogłosiła nowy konkurs, w którym wygrać można 20 nagród. Zabawa związana jest z oficjalnym sklepem internetowym Huawei.pl. Pośród urządzeń do wygrania są m.in. smartfony Huawei nova 9 oraz nietuzinkowe, przypominające szminkę po włożeniu do etui bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick . Konkurs zapowiada coroczną kampanię promocyjną Back To School z kuszącymi zniżkami na produkty tej marki.Aby wziąć udział w konkursie należy przejść na stronę konkursową , zapisać się do newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail, a następnie odpowiedzieć na pytanie: "Gdyby wakacje mogły trwać cały rok, z jakich urządzeń korzystałbyś mniej, a które stałyby Ci się jeszcze bliższe i dlaczego?". Domyślacie się zapewne, że chodzi o odpowiedzi kreatywne, nietuzinkowe lub po prostu szczere i ciekawe.W puli nagród znajduje się łącznie 10 smartfonów Huawei nova 9 oraz 10 sztuk Huawei FreeBuds Lipstick.Równocześnie wystartowała oferta "early bird" dla promocji Back To School. W obniżonych cenach na Huawei.pl da się kupić m.in. smartfony, laptopy, smartwatche i urządzenia audio. Rabaty sięgają nawet 50 procent, a producent zapowiada, że oferta Back To School wkrótce ulegnie rozszerzeniu.Oprócz konkursu i przytoczonej wyżej oferty, sklep Huawei.pl oferuje kilka dodatkowych benefitów. Są nimi:50 zł kupon rabatowy po dołączeniu do newsletera. Minimalna wartość zamówienia to 299 zł.Przedłużona gwarancja w atrakcyjnych cenach, które zaczynają się od 9,90 zł.Szybka i darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 1 zł.Od 10 sierpnia każdy zakup na Huawei.pl będzie objęty możliwością zdobycia podwójnych Punktów Huawei w programie lojalnościowym firmy. Zgromadzone punkty można wymieniać na zniżki przy kolejnych zakupach.Źródło: Huawei