Sekretna Żabka Nano powstała w Tesla Gigafactory w Niemczech. Mamy zdjęcie

Tego się nikt nie spodziewał.

Bezobsługowa Żabka Nano w fabryce Tesla w Niemczech

Tesla x Żabka to moje ulubione colabo pic.twitter.com/seRbOFFboI — Szymon (@szymonsbr_) August 9, 2022

"Potwierdzamy, że pilotażowo ulokowaliśmy jedną placówkę poza granicami Polski – jest to efekt współpracy partnerskiej, dedykowany konkretnej grupie klientów. Ze względu na ograniczoną warunkami współpracy z partnerem dostępność sklepu, nie prowadzimy na ten temat komunikacji"

Co to jest Żabka Nano?

Czym różni się Żappka Store od Żabka Nano?

Z końcem lipca przekazywaliśmy Wam doniesienia na temat ambitnych planów ekspansji bezobsługowych sklepów Żabka Nano. Placówki cieszą się na tyle dużym zainteresowaniem, że franczyza planuje otwierać je w kolejnych, zupełnie nowych, często nietypowych lokalizacjach. Pośród licznych sugestii pojawiały się m.in. szkoły, ale nikt chyba nie spodziewał się, że pierwsza z takich Żabek zagości w Tesla Gigafactory w NiemczechW sieci niespodziewanie pojawiły się zdjęcia przedstawiające niewielką, bezobsługową Żabkę Nano, która stanęła w przestrzeni socjalnej dla pracowników Tesla Gigafactory w Berlinie. W fabryce tej pracuje coraz więcej Polaków, więc nic dziwnego, że Żabka postanowiła uruchomić pilotaż właśnie na terenie zakładu należącego do Elona Muska.- informują w oświadczeniu nadesłanym poznańskiemu oddziałowi Gazety Wyborczej przedstawiciele Żabki.Żabka znana jest z zachowywania tajemniczości w podobnych kwestiach. Zdjęcia udostępniane w mediach społecznościowych mówią jednak same za siebie. Franczyza testuje nowe lokalizacje dla swoich bezobsługowych sklepów, w związku z czym z pewnością w niedalekiej przyszłości będziemy napotykać je znacznie częściej niż do tej pory.Żabka Nano to najnowsza generacja bezobsługowego sklepu Żabki. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie.Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. Jak czytamy w oficjalnym komunikacje, system nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co ma gwarantować zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.Do sklepów Żappka Store da się wejść wyłącznie dysponując aplikacją zakupową Żabki o nazwie Żappka. Do placówek Żabka Nano może wejść z kolei każda osoba dysponująca kartą płatniczą, apką Google Pay lub Apple Pay z podpiętą kartą lub smartwatchem z NFC. To wszystko!Źródło: Twitter, GW