Revolut wprowadza w Polsce płatności odroczone. Powitajcie Pay Later

Revolut wchodzi na polski rynek płatności odroczonych z ratami Pay Later.

Ile kosztuje Pay Later od Revolut?

Revolut, aplikacja finansowa z której korzysta ponad 20 milionów osób, wchodzi na polski rynek płatności odroczonych. Nowa usługa ratalna pod nazwą Pay Later rozbudowuje istniejącą ofertę produktów kredytowych Revolut.Usługa Pay Later od Revolut to produkt ratalny z odroczoną płatnością, który wykorzystuje przyznany limit kredytowy i bierze pod uwagę zdolności zakupowe klienta. Revolut daje klientowi pełną kontrolę decyzji, kiedy chce skorzystać z rat Pay Later i nie ogranicza wyboru do wybranych sklepów.Klienci Revolut mogą rozłożyć dowolny wydatek zakupowy na trzy miesięczne raty, pierwsza rata jest opłacana z góry w momencie płatności a kolejne w drugim i w trzecim miesiącu. Opłata w wysokościza każdy rozłożony na raty wydatek jest uiszczana przy okazji zwrotu drugiej i trzeciej raty.Po przyznaniu dostępu do usługi Pay Later, klienci mogą aktywować ją w dowolnym momencie, jednym kliknięciem w aplikacji, przed dokonaniem płatności za wybrane zakupy. Następnie mogą obserwować status płatności i spłaty w sekcji Karty, lub w sekcji Pay Later. Raty Pay Later można spłacić wcześniej, bez dodatkowych opłat.Jak informuje Revolut, zdolność kredytowa i zakupowa każdego klienta sprawdzana jest indywidualnie. Obecnie, najwyższy dostępny, ale każdy klient otrzyma indywidualny limit w drodze oceny zdolności kredytowej.Opłata Revolut w ramach produktu ratalnego Pay Later wynosi 2,99% wartości dokonanych zakupów. Przykładowo, jeśli klient zrealizuje zakupy przy użyciu Pay Later na kwotę 1 000 zł, opłata wyniesie 29,9 zł. Będzie ona dodana i rozłożona po równo przy okazji spłaty drugiej i trzeciej raty. Okres spłaty rat wynosi do 62 dni, przy opłacie 2,99% (RRSO 42,31%).Pierwsi klienci w Polsce otrzymali dziś dostęp do płatności odroczonych Pay Later. Usługa stopniowo obejmie ponad 1,7 miliona dorosłych klientów firmy w Polsce. W tym czasie Revolut przygotuje debiut produktu na kolejnych rynkach w Europie, m.in. w Rumunii, gdzie Pay Later ma pojawić się jeszcze w tym roku.Osoby które nie posiadają jeszcze konta Revolut, mogą założyć je bezpośrednio pod tym adresem i odebraćzasilenia.Źródło: Revolut