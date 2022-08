Dlaczego w Niemczech nie ma Google Street View?

Biała plama na mapie Europy.



Usługa Steet View działająca w ramach aplikacji



Zobacz także: Pięć trików w Mapach Google, którymi zaskoczysz znajomych



Dlaczego Street View nie działa w Niemczech?

Od czasu debiutu w 2007 roku kamery Google Street View zmapowały miliony kilometrów dróg na całym świecie, a nawet poleciały w kosmos i wylądowały na dnie oceanu. Niemcy i Austria to rzucająca się w oczy luka (z drobnymi wyjątkami) w gęstej sieci zdjęć dostępnych na mapach Europy. Jest to obraz przypominający nieco mapy Afryki z końca XIX wieku z pustym środkiem kontynentu, oznaczonym jako "ziemia nieznana". Dlaczego tak jest?



Niemcy na przestrzeni ostatnich dziewięćdziesięciu lat żyli pod dwoma reżimami – tymi z okresów Trzeciej Rzeszy i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tamtejsza ludność była inwigilowana w każdej sferze swojego życia. Biorąc pod uwagę burzliwą przeszłość, nie jest wielkim zaskoczeniem, że wiele osób w Niemczech wykazuje daleko posuniętą nieufność do polityków, organizacji i agencji, jeśli chodzi o ochronę ich danych oraz prywatność. Niemcy uważają prywatność za coś wywalczonego z wielkim trudem.



Czytaj też: Wzruszające znalezisko w Google Street View podbija internet



Usługa Steet View działająca w ramach aplikacji Mapy Google to jedna z jej najlepszych i najpopularniejszych funkcji. Dzięki niej internauci mogą przenieść się w niemal dowolne miejsce na Ziemi i zobaczyć, jak wygląda ono z perspektywy pieszego lub kierowcy. Niestety, Street View nie jest dostępne we wszystkich krajach i o ile absencja Korei Północnej nie dziwi nikogo, to biała plama w usłudze widnieje w samym sercu Europy.Od czasu debiutu w 2007 roku kamery Google Street View zmapowały miliony kilometrów dróg na całym świecie, a nawet poleciały w kosmos i wylądowały na dnie oceanu. Niemcy i Austria to rzucająca się w oczy luka (z drobnymi wyjątkami) w gęstej sieci zdjęć dostępnych na mapach Europy. Jest to obraz przypominający nieco mapy Afryki z końca XIX wieku z pustym środkiem kontynentu, oznaczonym jako "ziemia nieznana". Dlaczego tak jest?Niemcy na przestrzeni ostatnich dziewięćdziesięciu lat żyli pod dwoma reżimami – tymi z okresów Trzeciej Rzeszy i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tamtejsza ludność była inwigilowana w każdej sferze swojego życia. Biorąc pod uwagę burzliwą przeszłość, nie jest wielkim zaskoczeniem, że wiele osób w Niemczech wykazuje daleko posuniętą nieufność do polityków, organizacji i agencji, jeśli chodzi o ochronę ich danych oraz prywatność. Niemcy uważają prywatność za coś wywalczonego z wielkim trudem.