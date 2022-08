Friz przelał pieniądze autorce wideo 'na plaży w Stegnie'. Oto kwota

Niespodzianka.

Friz zapłacił Sarusi55

"Pani Gosiu, dziękujemy za bycie naszą inspiracją! Pozdrawiamy, Friz i PrzemekPro!"

"Cześć! Bardzo chciałam podziękować panu Frizowi za pomoc! Bardzo ci dziękuje Friz. Trzymaj się, zdrowia! Dziękuję ci bardzo za pomoc. Bardzo ci dziękuję, jestem ci bardzo wdzięczna friz. Górą Friz! Zdrowia Friz! Dzięki"

Miny internetowych trolli wyglądają teraz tak -> :|

Słowa "w Stegnie na plaży" stały się bezapelacyjnie jednym z najlepszych i najczęściej powielanych tegorocznych memów. Wypowiedziała je Iwona Gosia Wojciechowska, znana na TikToku pod pseudonimem Sarusia 55. Pośród wielu specyficznych nagrań Sarusi55 znalazł się ostatnio apel do Friza i Tribbsa, któremu poświęciliśmy osobny wpis - tam odsyłamy po więcej szczegółów na ten temat. Przypomnę tylko, że tiktokerka pragnęła partycypować z zysków influencerów, które Ci mieli czerpać niejako ich kosztem. Friz, były już członek Ekipy , poinformował niedawno, że przelał pieniądze na jej konto.Karol "Friz" Wiśniewski w swoim komentarzu pod tiktokiem Sarusi55 poprosił kobietę o kontakt w sprawie finansowej rekompensaty. Nie wiadomo czy tiktokerka nawiązała z nim rozmowę, ale Friz przekazał właśnie za pośrednictwem Twittera, że przelał jej 5000 złotych za pośrednictwem PayPala.- napisał w tytule przelewu.Dosłownie dwie godziny temu Sarusia55 zamieściła nowego tiktoka, w którym dziękuje Frizowi za okazane jej wsparcie materialne. Przypominam, że kobieta wcześniej przepraszała Friza za zamieszanie wywołane jej apelem dotyczącym pieniędzy i zrezygnowała z wszelkich roszczeń finansowych względem jego osoby.- powiedziała.Internauci śledzący nagrania popularnej kobiety nabijają się obecnie z osób, które nakręciły ją do wystosowania do Friza prośby o pieniądze. Prawdopodobnie mało który z trolli spodziewał się, że Friz zareaguje na apel, a jeszcze mniej, że przekaże kobiecie 5000 złotych. Można powiedzieć, że historia znalazła pozytywny finał.Pod tweetem Friza cały czas przybywa próśb o finansowe wsparcie - najwyraźniej młodzi internauci liczą, że też coś dostaną.Miejcie odrobinę godności. ;)Źródło: Twitter