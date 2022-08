Play wprowadza kolejny pakiet dla Ukraińców, ale nie tylko. Oto Ukraina XXL

Pakiet telefoniczny dla Ukraińców w Polsce.

#Pomagamy

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku zdo 5,297 mln os.

Wczoraj tj.05.0824,6 tys.

Dziś do godz. 07.006,3 tys.

W dn.05.08 zdoodprawiono 25,4 tys. osób. Od 24.02- ponad 3,409 mln os. pic.twitter.com/PbrvqzDOec — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 6, 2022

Pakiet Ukraina XXL w Play

1000 minut do Ukrainy (sieci Kyivstar, Vodafone i lifecell)

nielimitowane minuty, SMS-y i MMS-y do wszystkich w Polsce

nawet do 40 GB internetu w Polsce

dodatkowe 10 GB internetu na Viber i Messenger

365 dni ważności konta (po aktywacji jak i odnowieniu pakietu)

Być może w mediach mówi się o tym z mniejszą częstotliwością, ale wojna w Ukrainie trwa i kraj ten wciąż broni się przed rosyjską agresją. Podaje się, że od początku wojny do Polski przybyło ok. 5,297 miliona osób próbujących przez nią uciec. W drugim kierunku odprawiono łącznie 3,409 miliona osób. Nie wiadomo ile ukraińskich rodzin szuka schronienia w naszym kraju, ale jedno jest pewne: mnóstwo. Zdają sobie z tego sprawę operatorzy komórkowi, oferujący gościom ze wschodu oferty skrojone na miarę ich potrzeb. Najnowsza to pakiet Ukraina XXL w Play, z którego mogą korzystać również Polacy kontaktujący się często z sieciami ukraińskimi.Play pakiety UKRAINA w ofertach na kartę wprowadził już jakiś czas temu. Dzięki nim można wydzwonić nawet 1000 minut połączeń do sieci Kyivstar, Vodafone i lifecell i korzystać z nielimitowanych rozmów i SMS w Polsce. Teraz do tych pakietów doszedł ten obfitujący w najwięcej opcji: Ukraina XXL.Aktywując pakiet użytkownik otrzyma:Cena pakietu Ukraina XXL toPakiet Ukraina XXL, podobnie jak inne, można aktywować w aplikacji Play24 . Da się go również aktywować kodami *111*1217*1# w taryfach Play na Kartę, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA i Play na Kartę Lubię to! lub *111*1218*1# w taryfie Internet na Kartę 2.0, potwierdzanymi przyciskiem nawiązywania połączenia.Play przypomina, że aktywując nowe pakiety (w wersji 2x więcej GB po doładowaniu w aplikacji Play24) można przy okazji uruchomić promocję 1200 GB na rok.Źródło: Play