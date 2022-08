W Chorzowie zapaliła się Tesla. Policjanci pilnowali jej 48 godzin

Takie są przepisy...

Ugaszenie płonącego samochodu elektrycznego to gigantyczne wyzwanie, z którym wciąż strażacy nie są w stanie sobie radzić dostatecznie sprawnie. Niestety, o ile typowy pożar samochody spalinowego da się ugasić przy pomocy 1135 litrów wody, to w przypadku płonącej Tesli nierzadko trzeba do tego nawet ponad 106000 litrów wody . W nocy z 11 na 12 lipca tego roku doszło do pożaru samochodu Tesla w Chorzowie. Policjanci musieli jej pilnować przez kolejne 48 godzin.Jak donosi Tuba Chorzowa, samochód Tesla Model S zaparkowany przy ulicy Trzynieckiej niespodziewanie stanął w płomieniach. Na zdjęciach widać, że zapaliły się elementy znajdujące się z przodu pojazdu, pod jego maską.- mówił asp. sztab. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy chorzowskiej policji.

"Zgodnie z kartą ratowniczą schładzanie prowadzone było przez godzinę, kolejno ponownie dokonano kontroli instalacji elektrycznej kamerą termowizyjną i pirometrem. Nie stwierdzono podwyższonej temperatury elementów instalacji i podłogi samochodu. Samochód został przekazany i odholowany na parking policyjny przez pomoc drogową"

Elektryk po ugaszeniu może zapłonąć ponownie

Kierowca tej Tesli

po uderzeniu w drzewo. | Źródło: Twitter

Polska nie jest gotowa na samochody elektryczne

Tesla, która spłonęła w Chorzowie. Internauci twierdzą, że to było podpalenie. | Źródło: Tuba ChorzowaPrzybyła na miejsce straż pożarna uporała się z żywiołem w dobrym tempie z racji stosunkowo niewielkiej skali pożaru. Nie można jednak mówić o standardowej procedurze gaśniczej.- przekazał st. kpt. mgr inż. Tomasz Szymański, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.Zwraca się uwagę na to, że podatników akcja ratunkowa kosztowała co najmniej tyle, co godzinne polewanie wodą. Nie znamy dokładnego litrażu wody zużytej na potrzeby akcji. Na pożarze i jego ugaszeni problem się jednak nie skończył.Zgodnie z procedurami obowiązującymi po akcji gaśniczej, pojazd elektryczny powinien znajdować się przez 48 godzin w miejscu oddalonym o 15 metrów od ludzi, innych pojazdów i zabudowań. Jako że parking policyjny w Chorzowie nie daje takiej przestrzeni, spalona Tesla Model S została przewieziona na... parking przy stadionie Ruchu Chorzów.Samochodu przez 48 godzin pilnowali policjanci, na wypadek gdyby ten miał ponownie zająć się ogniem. Nie muszę chyba wspominać o tym, że policjanci mogli być w tym czasie potrzebni gdzie indziej. Brzmi to jak marnowanie środków publicznych, ale takie właśnie są procedury.Wiemy, że w Holandii stosuje się specjalne wanny gaśnicze, w których umieszcza się samochody elektryczne po ugaszeniu pożaru. Mają one zapobiec ponownemu zapłonowi. Taki sprzęt zastosowano m.in. w przypadku płonącego BMW i8 . W Polsce niestety takiego sprzętu po prostu nie ma.Może to i lepiej, że polski samochód elektryczny Izera najprawdopodobniej nigdy nie powstanie, a obietnice premiera Mateusza Morawieckiego z 2016 roku o milionie elektryków na polskich drogach do 2025 roku można śmiało włożyć między bajki? Nasz kraj ewidentnie nie jest przygotowany na samochody elektryczne - zarówno od strony infrastruktury, jak i procedur bezpieczeństwa.Źródło: Tuba Chorzowa , zdj. tyt. Tuba Chorzowa