Zdobądź zniżki w monetach na Allegro nawet do 125 złotych dzięki Allegro Pay

Już od 2020 roku w największym polskim serwisie e-commerce Allegro można używać płatności Allegro Pay. To odroczona metoda zapłaty, która w zasadzie jest formą kredytu, ale oferowanego na specjalnych zasadach przez sam serwis Allegro, a nie zewnętrzne banki. Choć dodam na marginesie, ze czasem w trakcie okresu spłat zobowiązanie może przejść na współpracujący bank, ale to tylko formalność zupełnie niewpływająca na cały proces rozliczania się w Allegro Pay. Teraz polecając tą usługę płatności, możecie otrzymać wraz ze znajomymi monety. Maksymalnie do 125 na jedno konto Allegro, co daje kupony o łącznej wartości do 125 złotych.



Allegro Pay to prosty sposób na kredyt na zakupy w Allegro, także 0 proc. bez dodatkowych kosztów

Dla przypomnienia przybliżę warianty płatności w Allegro Pay. Dla zakupów o wartości koszyka od 30 złotych, możecie wybrać płatność odroczoną do 30 dni (jedna rata) bez dodatkowych kosztów. Użytkownicy, którzy mają aktywny pakiet Allegro Smart! mogą też podzielić kwotę (już od 300 złotych do maksymalnie 4200 złotych) na 3 raty bez dodatkowych kosztów. Dodatkowo dostępne są też oprocentowane niedrogie raty na 5, 10 lub 20 miesięcy.



Allegro Pay, czyli wygodna metoda na zakupy ratalne w Allegro na dogodnych warunkach / Foto: Allegro



Macie łączny limit 4200 złotych na wszystkie zakupy z Allegro Pay. Może to być jedna tak duża transakcja lub kilka mniejszych. Limit odnawia się nie tylko po zakończeniu oddawania pieniędzy za całe zakupy, ale też dla pojedynczych rat. Jeśli przykładowo kupiliście coś za 600 złotych w 3 ratach i tym samym pula Allegro Pay zmniejszyła się do 3600 złotych, to już po uregulowaniu pierwszej raty w wysokości 200 złotych, wasz limit na inne zakupy zwiększa do poziomu 3800 złotych. Oczywiście po wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań, znów macie pulę 4200 złotych do wykorzystania.



Spłaty są wygodne. Można je realizować tradycyjnie przelewem na podany numer rachunku, ale też znacznie prościej wprost z panelu Allegro. Wtedy mamy dostępne metody, które są w zasadzie takie same (np. szybki przelew, karta płatnicza, BLIK) jak przy zwykłym kupnie w Allegro. Choć naturalnie bez kredytu, w końcu bez sensu byłoby dawanie opcji spłaty raty kredytu Allegro Pay innym kredytem (oczywiście w bankach mamy także kredyty konsolidacyjne itp., ale to inna kwestia). Mamy też opcje wcześniejszej spłaty z poziomu panelu, czy zrobienia transakcji zbiorczej na raty z kilku zakupów Allegro Pay i powiadomienia o zbliżającej się spłacie klika dni wcześniej.



Poleć znajomym skorzystanie z Allegro Pay i odbierzcie po 25 monet, a maksymalnie do 125 monet

Przejdźmy jednak do samej promocji. Trochę dziwne, że Allegro już wcześniej nie rozpropagowało w mocniejszy sposób akcji. Całkiem sporo kupuję w omawianym serwisie, a sam dowiedziałem się o niej dopiero dziś. Od 11 lipca do 31 sierpnia 2022 roku, możecie jako użytkownicy Allego Pay przesłać znajomym czy rodzinie unikatowe linki do skorzystania właśnie z tej usługi płatności. Mogą być nowymi użytkownikami serwisu Allegro lub wieloletnimi, to nie ma znaczenia. Ważne aby do tej pory nie używali jeszcze Allegro Pay.



W taki sposób odnajdziecie na waszym smartfonie link polecający Allegro Pay / Foto: własne



Za jedno polecenie po dokonaniu pierwszego zakupu tego typu, wy i osoba odbierająca link, otrzymacie po 25 monet. Później możecie wymienić je na kupony zniżkowe na dowolne zakupy w Allegro. Tak jak od początku obowiązywania programu monet, jedna sztuka monety Allegro jest równoważna jednej złotówce. Maksymalnie z rozdawania poleceń, jeden użytkownik Allegro może zyskać do 125 monet, czyli tym samym do 125 złotych zniżki na zakupy. Wasz unikalny link znajdziecie w aplikacji mobilnej Allegro (nie ma go w interfejsie Allegro na stronie internetowej) w dziale Allegro Pay. Po więcej szczegółów możecie udać się na stronę z regulaminem promocji pod tym linkiem.



Źródło i foto: własne / Allegro

