Więzienie za VPN w Rosji

"zainstalują sobie narzędzia VPN"

"Rosja przestanie istnieć, jeśli Rosjanie nie będą umieli wychowywać własnych dzieci".

Butina skazana wcześniej na karę więzienia w Stanach Zjednoczonych

W rosyjskiej propagandowej telewizji Rossija 1 goście wygadują rzeczy naprawdę niestworzone. Czasem po to, aby zaistnieć, często po to, aby przypodobać się rosyjskim władzom, a jeszcze częściej dlatego, aby pobudzać dyskusję publiczną na określone tematy. To właśnie tam straszono Europe bronią nuklearną , a niedawno wysunięto postulat wsadzania do więzienia za... korzystanie zRosjanie są odcięci od wielu zachodnich mediów i serwisów społecznościowych. Rosja zablokowała Facebooka Twittera , Instagrama i garść innych serwisów. Zaradni młodzi Rosjanie pragnąc nadal z nich korzystać i czerpać obiektywną wiedzę na temat wydarzeń w kraju i na świecie sięgają po usługi VPN, pozwalające im omijać rządowe blokady.Maria Butina, deputowana do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, która wcześniej odbyła sześciomiesięczny wyrok w amerykańskim więzieniu, zasugerowała skazywanie na kary pozbawienia wolności, które korzystają z usług VPN do oglądania blokowanych treści. Powiedziała to w audycji na żywo z prokremlowskim ekspertem Władimirem Sołowjowem w programie Russia 1.Początkowo prezenterzy podjęli temat dotyczący blokowania YouTube i tego, czy w rezultacie rosyjskie dzieci zaczną więcej... czytać. Sołowjow zasugerował, że dzieci i tak nie będą czytać i. Butina zareagowała oburzeniem. Powiedziała, żeSołowjow następnie zastanawiał się, czy dorośli z Jekaterynburga mogą reedukować uczniów, którzy zadeklarowali, że są "przeciwko literze Z" (będącej znakiem wsparcia dla rosyjskiej inwacji w Ukrainie - red.). W nawiązaniu do tego zapytał Butinę: "Czy sugerujesz karanie ich rodziców więzieniem?", na co polityk odpowiedziała twierdząco.Co ciekawe, do korzystania z VPN celem obejścia zachodnich sankcji otwarcie przyznawał się w kwietniu tego roku Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. Co jednak wolno władzy...Przed zrobieniem wielkiej kariery politycznej w Rosji Butina spędziła kilka miesięcy w amerykańskim więzieniu. Została zatrzymana w USA latem 2018 roku za nielegalne lobbowanie rosyjskich interesów i działanie jako niezarejestrowany agent zagraniczny. Butina przyznała się do winy i współpracowała w śledztwie. W kwietniu 2019 roku sąd skazał ją na 18 miesięcy więzienia, ale już w październiku 2019 roku została ona wypuszczona i deportowana do Rosji.Źródło: Rossija 1