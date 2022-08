Konfederacja walczy z Facebookiem. Jest już pierwsze postanowienie sądu

Na korzyść Konfederacji.



Walka polskiej partii politycznej z Facebookiem zaczyna powoli przypominać telenowelę. Okazuje się jednak, że Konfederacja odniosła pierwszy sukces związany ze swoim pozwem. Gwoli przypomnienia: partia pozwała firmę Meta o bezpodstawne zablokowanie partyjnego profilu na Facebooku.



Pierwsze orzeczenie sądu w tej sprawie jest małym zwycięstwem Konfederacji. Cała sytuacja będzie miała swoją kontynuację.



Facebook na razie musi się poddać



Redakcja serwisu CyberDefence24 dotarła do dokumentów sądowych, z których wynika, iż do czasu rozstrzygnięcia właściwego procesu, Facebook ma zakaz ograniczenia wyświetlania profilu Konfederacji na swojej platformie. Pierwotnie sam profil Konfederacji został usunięty z powodu powtarzającej się mowy nienawiści oraz publikowania treści atakujących inne osoby.





Całe działanie było zapewne efektem masowych zgłoszeń profilu Konfederacji przez użytkowników Facebooka. Wygląda na to, że ugrupowanie odzyska dostęp i ponowną możliwość publikowania. Prawnik Konfederacji, Michał Wawer przekazał, iż jego partia złożyła pozew przeciwko Facebookowi w Sądzie Okręgowym w Warszawie.W oficjalnym postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie można przeczytać, iż Konfederacji udzielono zabezpieczenia roszczeń dotyczących między innymi przywrócenia dostępu do strony, zakazu ograniczenia wyświetleń strony, przywrócenia algorytmów dotyczących wyświetlania strony oraz możliwości dostępu dla Meta w kontekście treści publikowanych na profilu Konfederacji - tylko wtedy, kiedy będą one niezgodne z polskim prawem.Sprawa jest bezprecedensowa - szczególnie w kontekście walki niektórych frakcji politycznych z dużymi platformami społecznościowymi, takimi jak właśnie Facebook. Od lat politycy spierali się o to, co dokładnie “można” a czego “nie można” w zakresie publikacji konkretnych treści w internecie.Można spodziewać się, że decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie będzie tylko i wyłącznie wodą na młyn w kontekście narracji “anty-Facebook” w przypadku Konfederacji.Jak zakończy się właściwy proces? Na rozwiązanie tej sytuacji jeszcze poczekamy.Źródło: CD24 / fot. Pexels.com