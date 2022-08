Biedronka otwarta w niedzielę? Sieć wykorzysta książki

Dobry plan.

Biedronka otwarta w niedziele niehandlowe

"W firmie już od dawna pojawiły się informacje, że sieć myśli o otwarciu sklepów w niedziele niehandlowe. Teraz tajemnicą nie jest, że chodzi o zorganizowanie wypożyczalni książek"

Wypożyczanie książek w Biedronce

Zakaz handlu w niedziele od momentu jego wprowadzenia wielokrotnie omijano, co skłoniło polski rząd do uszczelnienia przepisów. Jako że polscy politycy są ekspertami od populizmu, a nie prawa, obowiązujące przepisy nadal można z powodzeniem obchodzić. Już w najbliższym czasie ma to udowodnić sieć Biedronka, która otworzy część swoich sklepów w niedziele niehandlowe. Jak? Za pomocą sprytnego fortelu.Jak podaje serwis Money.pl, sieć sklepów Biedronka znalazła sposób na niedziele niehandlowe. Wybrane placówki znanego dyskontu zamienią się w wypożyczalnie książek, które mogą pozostawać otwarte w niedziele. Dziennikarze Money.pl rozmawiali z anonimowym pracownikiem Biedronki, poznając szczegóły planu.- dowiadujemy się.W nocy z piątku na sobotę do wybranych sklepów Biedronka dotrze około 140 książek oraz stojaków. Te zostaną ustawione wewnątrz sklepu w strefie wejścia lub w strefie wolnej od żywności. Pozwoli to sklepom być otwartymi w weekend. Wypożyczanie książek w Biedronce będzie możliwe tylko dla uczestników karty lojalnościowej Moja Biedronka. Oczywiście w niedzielę do sklepów będzie mógł wejść każdy.Jeśli wierzyć doniesieniom, książki w Biedronce będzie dało się wypożyczyć na dwa tygodnie. "Jeżeli klient nie zwróci książki po dwóch tygodniach, następuje blokada na karcie Moja Biedronka, lecz nie na zakupy, a na możliwość wypożyczenia kolejnej książki" - głosi instrukcja, którą widzieli dziennikarze Money.pl.Kaucja za wypożyczenie książki w Biedronce to 3 złote. Można ją otrzymać z powrotem w formie vouchera na zakupy przy zwrocie książki. Te klienci zwrócą przy kasach tradycyjnych.Sieć Biedronka milczy w sprawie publikacji, więc o tym, czy zawarte w niej informacje okażą się prawdziwe przekonamy się już w niedzielę lub na przestrzeni nadchodzących tygodni.Źródło: Money.pl