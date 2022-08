Tinder w metaverse. Wyobrażacie sobie coś takiego?

Na szczęście nic z tego nie będzie.



Ze względu na kiepskie wyniki finansowe, Match Group oficjalnie ogłosiło, że na ten moment wycofuje się ze swoich ambicji związanych ze zbudowaniem randkowego metaverse’u. Oprócz tego, firma najprawdopodobniej zrezygnuje także z Tinder Coins w swojej aplikacji.



To ciekawa zmiana, szczególnie biorąc pod uwagę, iż Tinder posiadał naprawdę konkretne plany związane z transformacją rynku cyfrowego randkowania.



Randkowania w metaverse na razie nie będzie



CEO Tindera już jakiś czas temu przekazywał, iż firma ma zamiar rozwijać tak zwany “Tinderverse” (cokolwiek miałoby to znaczyć). Match Group chciało spróbować swoich sił w wykreowaniu zupełnie nowej gałęzi, która prędzej czy później pojawi się na rynku. W tym celu przedsiębiorstwo nabyło firmę o nazwie Hyperconnect, w której kompetencjach leżą między innymi technologie wideo, AI oraz rozszerzona rzeczywistość.





Hyperconnect miało pomóc Tinderowi stworzyć środowisko, które w przyszłości pozwoli im na wejście w interakcję w specjalnie zaprojektowanych, wirtualnych przestrzeniach. Teraz Tinder będzie chciał cofnąć swoje plany związane ze skalowaniem tego typu pomysłów. Inwestycje zostają wstrzymane.fot. Match GroupWszystko to w związku z kiepskim, ostatnim kwartałem. Przedstawiciele Tindera twierdzą jednak, iż będą nadal uważnie oceniać opisywaną przestrzeń oraz możliwości jej rozwoju w przyszłości. Co ciekawe, to właśnie przejęcie firmy Hyperconnect miało doprowadzić do wytworzenia straty operacyjnej w wysokości 10 milionów dolarów w 2022 roku.Usługa Tinder Coins również nie została dobrze przyjęta przez użytkowników platformy. Pomysł w ramach którego Tinder miałby rozdawać monety jako “nagrodę” dla użytkowników będących aktywnymi w serwisie spalił na panewce. Tinder Coins miały stanowić swoisty “żeton” pozwalający płacić za usługi premium w aplikacji.Jak będzie wyglądała przyszłość Tindera? Tego jeszcze nie wiadomo. Jest jednak niemal pewne, że w którymś momencie firma będzie chciała, abyśmy przenieśli swoje randkowanie do metaverse.Źródło: CNBC / fot. Good Faces Agency - Unsplash