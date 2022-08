EKOzwroty InPost. Daj butom i ubraniom drugie życie - wrzuć je do Paczkomatu

Zwróć niepotrzebne rzeczy do Paczkomatu.

EKOzwroty InPost - co to jest?

"Strategia ESG InPost i spójna z nią wizja marki CCC pozwoliły na podjęcie współpracy, umożliwiającej rozwiązanie częstego dylematu - co zrobić z rzeczami, które są jeszcze sprawne, a z których nie korzystamy. Wspólnie z CCC tworzymy kontynuację historii niechcianych przedmiotów. W tym celu, udostępniamy narzędzie, które Polacy doskonale znają – Paczkomat InPost. Każda rzecz nadawana poprzez Paczkomat będzie podlegała weryfikacji i selekcji, a następnie może trafić ponownie na rynek po odpowiednim przygotowaniu. Przedmioty nie spełniające norm trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania co umożliwi maksymalny odzysk surowców"

Czy do Paczkomatów można wrzucać zniszczone rzeczy?

"Część z nich, po odpowiedniej dezynfekcji i drobnych naprawach trafi do organizacji charytatywnych, część zostanie ponownie wprowadzona do obiegu komercyjnego zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Z kolei te najbardziej zniszczone zostaną bezpiecznie zutylizowane lub przetworzone na półprodukty w celu ich powtórnego użycia"

W czerwcu tego roku pisaliśmy o kolejnej po Elektro Zwrotach świetnej eko-inicjatywie firmy InPost, operatora Paczkomatów. Mowa oczywiście o EkoBox InPost, czyli możliwości zwrócenia pustego opakowania wielokrotnego użytku po przesyłce do Paczkomatu. Teraz InPost wraz z CCC idą o krok dalej, pozwalając Polakom oddawać także niechciane buty i ubrania do dowolnego urządzenia InPost. Oto EKOzwroty, czyli połączenie wszystkich idei w jedną całość.Usługa EKOzwroty pozwala oddawać niechciane ubrania, buty, książki, zabawki czy nawet elektrosprzęty do dowolnego Paczkomatu. Rzeczy te zostaną następnie przekazane Fundacji Odzyskaj Środowisko i ponownie wykorzystane, bądź przetworzone w procesie recyklingu. EKOzwroty InPost to tak naprawdę rozszerzenie idei Elektro Zwrotów uruchomionych w listopadzie ubiegłego roku.Jak dokonać EKOzwrotu? Wystarczy wejść na tę stronę , uzupełnić dane, wybrać kategorię EKOzwrotu, a później udać się z paczką do wybranego wcześniej Paczkomatu.– mówi Sebastian Anioł, dyrektor Działu Innowacji Logistycznej.Każdy, kto skorzysta z usługi EKOzwroty otrzyma 10-procentowy rabat do CCC. Ten zostanie przesłany SMS-em po nadaniu paczki. Będzie można go wykorzystać w internetowym sklepie CCC.Wygląda na to, że tak. CCC twierdzi, że wraz z InPostem chce nie tylko pomagać potrzebującym, ale i ograniczyć liczbę butów i ubrań trafiających na śmietniki.- dowiadujemy się.Źródło: InPost