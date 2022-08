Daniel Obajtek sprzedaje komputery, smartfony i nie tylko. Sklep Orlen Vitay szokuje ofertą

A co tu się wydarzyło?

Kto będzie kupował w sklepie Orlen Vitay?

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze sklepu Orlen VitayPatrząc na ofertę Orlenu trudno powiedzieć czy wciąż patrzymy na sklep programu lojalnościowego sieci stacji benzynowej, czy przeglądamy ofertę X-Kom, Morele.net lub innego sklepu z elektroniką. Chyba trzeba stwierdzić to, co oczywiste: sklep internetowy Orlenu to teraz kolejny sklep z elektroniką.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze sklepu Orlen VitayWiele osób przetarło oczy ze zdumienia widząc taką ofertę Orlenu, ale przetarło je drugi raz, dostrzegając ceny urządzeń. Te nawet wyjściowo są niezłe (serio!), czasami najniższe w sieci, a co najlepsze: da się je dodatkowo obniżyć punktami Vitay. Lista urządzeń w sklepie Orlen jest naprawdę imponująca.Ile jest wart 1 pkt Orlen Vitay? Wystarczy rzucić okiem na przykładowe ceny. Apple iPhone 13 512 GB kosztuje 5429 złotych lub 1 085 600 punktów Vitay. Łatwo policzyć, że każde 200 punktów Vitay to cena o 1 złotówkę niższa.Każdy. Coś mi się wydaje, że sklep Orlen Vitay może stać się realną alternatywą dla innych platform sprzedażowych w polskim internecie. O sukcesie nowego biznesu zadecydują ceny. Niemałą przewagę daje mu fakt, iż sporo Polaków tankuje na stacjach Orlen, a znaczna część z tych osób ma już kartę Orlen Vitay, na którą zbiera punkty.Sprytna zagrywka, nie powiem. Chyba wiemy już, co miało na celu wprowadzenie promocji na paliwa tylko z kartą Orlen Vitay…Źródło: mat. własny