W Stegnie na plaży i prawa autorskie. Sarusia55 apeluje do Friza i Tribbsa, ci odpowiadają

Historia pełna zwrotów akcji.

"Witamy Was jestem w Stegnie na plaży, cześć. Cześć na plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży, serdecznie Was pozdrawiam ze Stegny z Morza Bałtyckiego"

Sarusia55 apeluje do Friza i Tribbsa

"Chciałabym mieć korzyści z tej piosenki, jeśli można. Na konto w PayPal, które mam. Będę bardzo wdzięczna. Zapraszam panów Friz i Tribbs o to, żeby uznali moje prawa autorskie, bardzo proszę, ponieważ są to moje prawa autorskie"

Sarusia55 przeprasza Friza. Friz odpowiada

"Bardzo przepraszam pana Friza po prostu się pomyliłam. Bardzo przepraszam to jest nieszczęśliwa pomyłka. Przepraszam pana Friza. Pan Friz nic złego nie zrobił. Przepraszam bardzo ktoś mnie w błąd wprowadził. Przepraszam bardzo. W związku z tą Stegną. Przepraszam"

"Pani Gosiu pani to super babka, nic sie nie stało, jak mogę się z Panią skontaktować? Chce pomóc"

to tiktokerka, która gigantyczną popularność zyskała za sprawą kultowej relacji z wypoczynku na plaży w Stegnie. Tak, w dzisiejszych czasach jeden TikTok o wypowiedzenie słówwystarczą do tego, aby stać się internetowym fenomenem. Pod warunkiem, że wypowie je specyficzna osoba, w specyficznym stylu. Oryginalny filmik został usunięty z TikToka, ale w Internecie nic nie ginie.Poniżej cała kompilacja filmów Sarusia55 ze Stegny.Słowa "na plaży w Stegnie" stały się trampoliną do robienia sobie zasięgów przez przeróżne marki w social mediach, a ochoczo sięgali po nie również influencerzy. Sarusia55, czyli Iwona Gosia Wojciechowska, pod namową internautów postanowiła nawet zwrócić się do Friza i Tribbsa o udział w ich zyskach, ostatecznie... przepraszając Friza za ten apel. Ale... po kolei.Friz i Tribbs nagrali utwory z remiksem słów Sarusi55. Internauci, głównie internetowi trolle, namówili kobietę, aby zwróciła się do obu youtuberów z prośbą o udział w zyskach. Sarusia55 faktycznie nagrała TikToka z apelem do obu influencerów, który do tej pory już usunęła. Zaznaczyła, że ma prawa autorskie do własnych słów i prosi o uznanie ich i przekazanie części zysków na jej konto. Zrobiła to w swoim stylu. Grzecznie.- mówiła w usuniętym już nagraniu.Sarusia55 szybko zmieniła zdanie. Powód? Jak to bywa w takich sytuacjach, internauci szybko podzielili się na dwa obozy - jeden z nich wybijał kobiecie pomysł z głowy, często w niewybrednych słowa. Niektórzy nawet straszyli ją konsekwencjami prawnymi takiego żądania. Starsza kobieta ewidentnie przytłoczona popularnością i zainteresowaniem jej osobą i mocno skołowana komentarzami, postanowiła... przeprosić Friza za wystosowaną przez nią wcześniej prośbę.- brzmią słowa z najnowszego TikToka Sarusi55.Nie wiem czy powyższe filmy wymagają komentarza, bo rozsądni ludzie wyciągną z nich odpowiednie wnioski. Ograniczę się do krótkiej konstatacji: internauci mają niemałą pożywkę z twórczości Iwony Gosi Wojciechowskiej i jej... specyficznego stylu bycia. O ile wiele komentarzy jest pozytywnych, to widać, że spore grono osób ma z niej "bekę" i nakręca ją do działań, których konsekwencji ta nie musi być świadoma. Przykro się na to patrzy. Tym razem z akcji z Frizem może wyniknąć cośNa nowy film zareagował Friz, były już członek Ekipy - napisał.Pozostaje nam czekać na to, czym zaowocuje apel Friza o kontakt ze strony popularnej ostatnio internautki. Być może Sarusia55 otrzyma jakiegoś rodzaju wsparcie materialne? A może nastąpi jakaś kooperacja? Nowy pomysł Friza na zasięgi czy raczej miły gest? Być może influencer ma dobre zamiary - te ma także Tribbs, który zapowiedział, że jeśli za zgodą Sarusia55 wyda remiks "Stegny", to przekaże jej 100 procent zarobku.PS Sarusia55 apelowała wcześniej do internautów o to, aby jej nie gnębić i nie robić sobie z niej żartów. Wypada to uszanować, serio.Źródło: TikTok