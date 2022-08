Morele przegrało z nim w sądzie. Wciąż nie wysyłali RTX 3060 Ti i miarka się przebrała

Finalnie sprawa potoczyła się nie tak źle iwraz ze zwrotem wpłaconych środków, a zdecydowani na dalsze oczekiwanie, byli już zauważalnie szybciej obsługiwani i również trafiały się (choć już mniejsze) kupony. Często dla usprawnienia wysyłano im grafiki na tym samym układzie (np. również RTX 3070), ale inne modele. Oczywiście nie było to idealne rozwiązanie, ale ciężko o takie w podobnej sytuacji. Jednak okazuje się, że w Morele sprawa rozgrywała się zauważalnie gorzej i do tej pory firma nie zakończyła wszystkich powiązanych kwestii ciągnących się jeszcze od 2020 roku. A na pewno tak jest w przynajmniej jednym przypadku.

Kamil Bojarski prowadzący blog counterinteligence (tematyka związana z cyberbezpieczeństwem) zamówił nawet nie samą kartę, co cały komputer z własnoręcznie wybranych części w sklepie internetowym Morele. Miało to miejsce jeszcze w grudniu 2020 roku. W skład zestawu wchodziła karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC. Już na początku Bojarski był świadomy tego, że będzie musiał poczekać dłużej niż w normalnym przypadku. Karta miała status realizacji w ciągu 35 dni. Jednak po tym czasie nic się nie wydarzyło, więc postanowił skontaktować się ze sklepem, ale nie uzyskał znaczących odpowiedzi i wciąż cierpliwie czekał. Nie zamierzał anulować zamówienia z racji bardzo wysokich cen grafik (za zamówionego RTXa zapłacił 2329 złotych).

Historia cen Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC z ostatnich miesięcy / Foto: własne (ceneo.pl)

Zniecierpliwiony klient pozwał Morele, sąd przyznał mu rację i zarządził wypłatę odszkodowania przez sklep

Po kolejnym miesiącu ponowił zapytanie i chciał dowiedzieć się o swoje miejsce w kolejce. Niestety odmówiono mu takich informacji twierdząc, że i tak przy obecnej sytuacji byłoby niemiarodajne. Ku zaskoczeniu kupującego, w następnych dniach status jego zamówienia zmienił się z "nowego" na "w realizacji", co mogło sugerować jego pierwsze miejsce w kolejce. Bojarski dostał nawet fakturę zakupu. W międzyczasie zrezygnował z reszty komputera. Tak przynajmniej można odczytywać fakturę na samo GPU i jego zapewnienie, że komputer (bez GPU), a później także grafikę kupił w innym sklepie. Niestety status zamówienia z Morele nie przełożył się na jego szybką realizację. Wkrótce kolejny raz otrzymało plakietkę jako "nowe". Podobno wystąpił problem z produktem, co uniemożliwia finalizację.Wielomiesięczne oczekiwanie i zbywanie przez obsługę sklepu Morele musiało przelać czarę goryczy, bo autor counterinteligence postanowił skorzystać z usług kancelarii prawniczej. Sklep otrzymał przedsądowe wezwanie do wydania towaru lub wypłacenia odszkodowania (uwzględniającego aktualne ceny rynkowe grafiki). Morele było nieugięte nawet po rozpoczęciu sprawy w sądzie i finalnie jej wygraniu przez Bojarskiego w drugiej połowie marca 2022 roku. Wyrok uprawomocnił się w maju, a w lipcu została nadana do niego klauzula wykonalności. W międzyczasie biegu sprawy sądowej sklep zwrócił wpłatę za towar (Bojarski nie podaje dokładnie, kiedy miało to miejsce, ale zakładam, że już po ingerencji prawniczej), ale to jeszcze nie załatwiało wszystkiego.