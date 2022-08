Ten film Apple zachęca do przejścia z Androida na iPhone'a. Zostałeś przekonany?

Czy faktycznie warto?

Zamiana Androida na iOS - czy warto?

Jak przenieść dane z Androida na iOS?

Czy warto przejść z Androida na iOS i smartfona Apple iPhone? Firma z Cupertino przekonuje, że tak, publikując przy tym nowy materiał wideo zachęcający do takiej przesiadki. Film umieszczony na oficjalnym kanale Apple na YouTube rozwiewa wiele wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć zamianie telefonu z Androidem na iPhone'a.Apple w swoim najnowszym filmie odpowiada na dylematy dotyczące przeniesienia kontaktów z Androida na iOS, zdjęć, wiadomości i kilka innych. Krótki film w prostych słowach tłumacz użytkownikom smartfonów z Androidem, że przerzucenie się na system operacyjny Apple jest czynnością nie wymagającą wiele zachodu.Oprócz tego film "Switching to iPhone" porusza aspekty trwałości iPhone'a oraz jego odporności na wodę i kurz, żywotności baterii, niezawodności i zabezpieczeń w iOS, a także prywatność i dane osobowe. Warto wiedzieć, że Apple prowadzi również dedykowaną stronę Switch to iPhone , a poniższy film jest podsumowaniem jej zawartości kierowanym do użytkowników Androida.I jak? Apple kogoś z Was przekonało? ;)Nie korzystam ze smartfonów Apple, ale przyznam szczerze, że przekonuje mnie aspekt finansowy przesiadki. Smartfony Apple doskonale trzymają swoją wartość, o ile oczywiście są zadbane. Używane iPhone zawsze jest w cenie, czego nie można powiedzieć o każdym smartfonie z Androidem.Jeśli chcesz zmienić swój smartfon z Androidem na iPhone'a, Apple oferuje dedykowaną aplikację " Przenieś do iOS ", którą możesz pobrać za pośrednictwem bazy z aplikacjami Instalki.pl lub bezpośrednio z poziomu sklepu Google Play. Ułatwi Ci ona przesłanie wszystkich Twoich danych i plików osobistych na nowy telefon.Źródło: Apple