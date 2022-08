Wojciech Olszański wspiera Ukrainę, czyli co potrafi Wykop.pl

Olszański zadarł z Wykopem.

"Rozumiem, że to beka, trolling, ale nie w ten sposób. To nie ma sensu. Co więcej daje temu człowiekowi niepotrzebny zasięg, ociepla jego wizerunek. Ten człowiek powinien zginąć w swoich zasięgach, nie powinien w ogóle mieć dostępu do internetu. Nie widzę żadnego sensu w promowaniu jej. Nie wiem, co myślą sobie internauci, jakie są założenia akcji, co ona ma spowodować? Ona jeszcze bardziej podjudzi osoby myślące jak Olszański do większego szczucia. Co więcej, może mieć zasięg ogólnopolski i Olszańskiego poznają osoby myślące jak on, sprawdzą go i zostaną z nim na dłużej"

Patostreamer Wojciech Olszański, występujący w sieci jako Aleksander Jabłonowski, słynie ze swojego ciętego, pełnego nienawiści języka. Występujący na YouTube najczęściej w asyście z Marcinem Osadowskim został wraz z nim aresztowany z końcem marca tego roku na Starym Rynku w Bydgoszczy, gdzie groził polskim politykom śmiercią w trakcie wiecu antyszczepionkowców. W maju Olszańskiego wypuszczono z aresztu, a w czerwcu na wolność wyszedł także Osadowski. Panowie szybko rozpoczęli kolportowanie antyukraińskie treści, czym podpadli użytkownikom serwisu Wykop.W trakcie marszu w Bydgoszczy Aleksander "Jaszczur" Jabłonowski na marszu w Białymstoku wygłaszał antyukraińską propagandę, wykrzykując hasła o trwającej "wojnie rasowej" oraz o tym, że "polska jest dla Polaków". W swoich przemówieniach uderzał też w ludność pochodzenia żydowskiego. To wkrótce po tym marszu w sieci ukazał się pierwszy mem () sugerujący, iż Olszański popiera Ukrainę. Były aktor zareagował na YouTube furią, co było wodą na młyn dla internautów.Ze względu na niesamowicie wulgarny język Olszańskiego nie będziemy publikować materiałów z jego udziałem, na których pieklił się na działania internautów. Chętni znajdą je bez problemu w sieci.Internauci błyskawicznie zorganizowali szeroko zakrojoną akcję mającą przedstawiać Olszańskiego jako wspierającego wschodnich sąsiadów Polski, broniących się przed agresją wojsk rosyjskich. Memy oraz przerobione zdjęcia i filmy z jego udziałem dosłownie zalały polski internet.Wykopowicze błyskawicznie stworzyli na Facebooku fałszywy profil organizacji Rodacy i Kamraci, gdzie wrzucają przeróbki zdjęć Jabłonowskiego, jako działacza na rzecz wsparcia Ukrainy. To nie wszystko. Internauci przedstawiają go również jako gorącego orędownika szczepień i wszystkiego, czym do tej pory Jaszczur otwarcie gardził.Wykopowicze nie ukrywają, że chcą wkurzyć i skompromitować Olszańskiego w oczach osób go popierających. Kolportują nawet przerobione memy z jego udziałem na serwisach rosyjskich, które mają wywołać eskalację nienawiści przeciwko człowiekowi, który tak naprawdę w sieci wybił się dzięki swoim negatywnym emocjom.Poniżej deepfake z Arnoldem Schwarzeneggerem dziękującym Olszańskiemu za jego rzekome wsparcie udzielane UkrainiePodczas gdy jedni cieszą się, że Olszański wścieka się o to, że ktoś kreuje go na osobę zupełnie inną, niż ten jest w rzeczywistości, nie każdy podziela ten entuzjazm. W rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl Wojciech Kardyś, ekspert od komunikacji internetowej ma mieszane uczucia.- twierdzi Kardyś.Trolling Wykopu to kolejny przykład efektu Streisand. Gdy patostreamer chciał po prostu, aby usunąć memy z jego udziałem, internauci zaczęli je tworzyć ze zdwojoną siłą. I będą to robić nadal... aż im się znudzi i sprawa ucichnie.Sylwetkę Olszańskiego poznacie oglądając ten dobry materiał. Pomoże Wam lepiej zrozumieć, co to za człowiek.Źródło: internet, wirtualnemedia