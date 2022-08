TikTok może stworzyć własny serwis streamingowy. Co na to Spotify?

TikTok Music.



Wygląda na to, że TikTok może przygotowywać się do zdominowania nowego segmentu nowych technologii. Serwis Business Insider odkrył złożony przez chińską firmę ByteDance wniosek patentowy, który zawiera w sobie nazwę “TikTok Music”.



Cała fraza ma być przypisana nie tylko do towarów i usług, ale dokumenty zdradzają, że w tym przypadku może chodzić również o dedykowaną aplikację mobilną.