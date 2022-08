Odbierz 10 złotych na zakupy na Allegro. Oto, co musisz zrobić

Okazja.

Darmowe Monety na Allegro

Większość z Was ma zapewne konto na platformie sprzedażowej Allegro. Prawdopodobnie wielu z Was korzysta również z programu Allegro Smart! , dającego dostęp do bezpłatnej wysyłki przy zakupach powyżej 40 złotych i darmowych zwrotów. Jeżeli od czasu do czasu kupujecie na Allegro, z pewnością ucieszycie się na wieść, że w ramach najnowszej promocji możecie odebrać 10 złotych na zakupy na Allegro w postaci 10 Monet, w zamian za wykonanie w gruncie rzeczy prostej czynności.Allegro uruchomiło promocję, w ramach której każdy użytkownik usługi Allegro Smart! może od 1 do 7 sierpnia 2022 roku zgarnąć maksymalnie 10 Monet wymiennych na rabat w wysokości 10 złotych. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze członkiem programu, możesz aktywować Allegro Smart! na start i wziąć w niej udział. Co trzeba zrobić??Aby odebrać darmowe Monety na Allegro wystarczy wystawić przynajmniej 3 ogłoszenia z opcją Kup Teraz lub licytacją na Allegro Lokalnie i udostępnić w nich metodę dostawy Allegro Paczkomaty InPost. Później w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia promocji należy przejść do zakładki Monety na koncie Allegro i kliknąć "odbierz". To wszystko.