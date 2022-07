Orange podniesie Ci ceny w trakcie umowy w 2023 roku. Oto klauzula inflacyjna

To Wam się nie spodoba.



Rekordowy wzrost inflacji w Polsce dotyka już chyba wszystkich. Ceny w ujęciu rok do roku w polskich sklepach wzrosły aż o 15 procent. Szalejącą drożyznę odczuwamy już teraz, ale to dopiero początek. W zimę wiele polskich gospodarstw domowych będzie miało problem z zakupem węgla, a wzrost cen prądu i gazu poczują ci, którzy korzystają z innej formy docieplania domów i mieszkań. Na podwyżkę cen przygotowują się również operatorzy komórkowi. Firma Orange jako pierwsza wprowadziła tak zwaną klauzulę inflacyjną.



Klauzula inflacyjna w Orange - ceny będą rosnąć

Zarząd Orange Polska na czwartkowej konferencji podał do informacji, iż klauzula inflacyjna zagościła w umowach z abonentami w zeszłym kwartale roku, na co konsumenci mogli nie zwrócić uwagi. Dotyczy wszystkich usług - pakietów Orange Love, internetu, usług telefonii komórkowej i jest podpisywana przez klientów nowych, jak i przedłużających umowę. Objęci są nią klienci biznesowi i indywidualni. O co chodzi?



Klauzula pozwala Orange podnieść ceny w trakcie obowiązywania umowy, jeśli średnioroczna stopa inflacji w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyła 3,5 procenta. Wiecie co to oznacza? Że w bieżącym roku na pewno tak się stanie, co oznacza podwyżki cen w Orange od lutego 2023 roku, od razu po tym, jak GUS ujawni dane o inflacji dotyczące 2022 roku.



Ceny w Orange wzrosną, ale Ty możesz odstąpić od umowy

"Zmiany cen nie będą się odbywały automatycznie. W przypadku uruchomienia klauzuli inflacyjnej i podwyższenia cen, klienci zostaną poinformowani z 30-dniowym wyprzedzeniem, daje im to też prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy" - informuje rzecznik Orange Wojciech Jabczyński, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.



Przypominamy, że UOKiK w ubiegłych latach karał operatorów za podwyżki cen w trakcie umów, wprowadzane w nieprawidłowy sposób. Jabczyński podaje, że klauzula inflacyjna jest zgodna z obecnym stanem prawnym w Polsce.



Orange tłumaczy podwyżki m.in. wzrostem kosztów energii elektrycznej o 70 procent.



Źródło: Orange, wirtualnemedia.pl