Bezobsługowe Żabki Nano trafią do szkół w Polsce?

Niezła wiadomość.

Żabka Nano w jeszcze większej liczbie miejsc

"Widzimy w tym projekcie ogromny potencjał. Otwiera on przed nami nowe możliwości lokalizacyjne, daje szansę na zagospodarowanie wielu nisz rynkowych, w których nikt nie działa. W tej chwili testujemy placówki funkcjonujące w zamkniętych biurach − nie mylić ze sklepem, który ma wejście na dole budynku"

"Projekt daje nam nowe możliwości wyboru lokalizacji, bo sklepy tego typu otwieramy m.in. w miejscach, w których – ze względu na ograniczoną powierzchnię lub wymogi prawne – nie zmieściłby się standardowy sklep Żabka"

"Robot o imieniu Robbie to kolejne nowatorskie rozwiązanie, które pilotażowo wdrażamy w naszym bezobsługowym koncepcie Żabka Nano. Innowacyjne, pierwsze tego typu urządzenie na rynku pozwala na przygotowanie kultowych dla sieci Żabka hot-dogów w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta i bez udziału pracowników obsługi"

Czym różni się Żappka Store od Żabka Nano?

Prawdę mówiąc trudno mi sobie wyobrazić Żabkę Nano w szkole - obsługa uczniów przebiegałaby chyba nieco wolniej niż w tradycyjnym sklepiku, nie sądzicie?

Sieć bezobsługowych sklepów Żabka Nano liczy już 50 placówek, co czyni ją największą siecią placówek tego rodzaju w Europie. Autonomiczne sklepy są obecne m.in. w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Sopocie, Plewiskach i Piasecznie. W środku bezobsługowych sklepów sieci Żabka nie ma sprzedawców, a sklepy działają w trybie 24/7. Wystarczy zdjąć produkty z półek i wyjść, a pieniądze zostaną automatycznie pobrane z karty (lub salda w aplikacji Żappka w przypadku Żabkka Store). Już wkrótce sklepy Żabka Nano trafią do wielu nowych lokalizacji, w tym szkół.Paweł Grabowski, dyrektor ds. rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future, zdradził w swojej rozmowie z serwisem wiadomoscihandlowe.pl zdradził plany na dalszy rozwój nowoczesnych sklepów lubianej sieci franczyzowej.- uchyla rąbka tajemnicy.Okazuje się jednak, że plany Żabki sięgają znacznie dalej. Pamiętacie sklepiki szkolne?ogą ustąpić one miejsca nowocześniejszym sklepom, takim jak właśnie Żabka Nano. Żabka Nano pojawi się w większej liczbie przestrzeni zamkniętych. Już teraz działa na przykład na sali sprzedaży w Decathlonie i Leroy Merlin. Wkrótce ma zagościć również w szpitalach, fabrykach i innych miejscach. Mówi o tym Anna Grabowska, wiceprezes zarządu ds. strategii konsumenckich w Grupie Żabka.- mówi.Zachętą do odwiedzania sklepów zwłaszcza dla osób młodych mają być różne nowinki technologiczne. W sklepach Żabka hot-dogi już niebawem przygotowywane będą przez roboty zarejestrowane pod znakiem towarowym Robbie.- czytamy w komunikacie prasowym firmy.Grabowski tłumaczy, że w najbliższych miesiącach w całej sieci placówek bezobsługowych Żabki zostanie wprowadzony branding Nano.Do sklepów Żappka Store da się wejść wyłącznie dysponując aplikacją zakupową Żabki o nazwie Żappka. Do placówek Żabka Nano wejść może każda osoba dysponująca kartą płatniczą, apką Google Pay lub Apple Pay z podpiętą kartą lub smartwatchem z NFC. To wszystko!Źródło: wiadomoscihandlowe.pl