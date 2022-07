Mówcie co chcecie, ale Apple znów bije rekordy sprzedaży. Jak oni to robią?!

Świetne wyniki.



Apple oficjalnie udostępniło swoje nowe wyniki finansowe za drugi kwartał kalendarzowy 2022 roku. Okazuje się, że pomimo problemów z inflacją oraz łańcuchami dostaw, Amerykanie radzą sobie naprawdę nieźle. Szczególną uwagę w mojej opinii zwraca procent przychodów ze sprzedaży iPhone’ów.



Pomimo upływu lat firma Tima Cooka opiera się głównie o swoje urządzenia mobilne.



Apple radzi sobie świetnie i zarabia miliardy



Apple przekazało, iż zysk za kwartał zakończony 25 czerwca tego roku wyniósł 83 miliardy dolarów. Firma nie zauważyła spowolnienia popytu na nowe iPhone’y. Apple i inwestorzy ściśle monitorują sytuację firmy - amerykański rynek technologiczny boryka się bowiem w ostatnich tygodniach ze sporymi problemami. Praktycznie każda marka notuje spadki przychodów.





fot. Jeremy Bezanger - Unsplash.com

Patrząc jednak z bliska na sprzedaż poszczególnych urządzeń, nietrudno zauważyć, że Apple stoi smartfonami. iPhone w trzecim kwartale przyniósł firmie 40,76 miliardów dolarów dochodu. Komputery z serii Mac zarobiły 7,38 miliarda dolarów, a tablety z serii iPad 7,22 miliarda dolarów. Na inteligentnych zegarkach Apple Watch Tim Cook i spółka zarobili 8,08 miliarda dolarów. Usługi przyniosły do kasy 19,6 miliarda dolarów. Co ciekawe, to właśnie segment usług u Apple rośnie najszybciej.Czyżby postawienie na Apple Arcade, Fitness+ czy serwis streamingowy TV+ zaczęło się sprawdzać? Na to wygląda.W ostatnim roku podatkowym Apple zarabiało najwięcej (o dziwo) w Chinach - po wielu latach zmagań w tym trudnym regionie.Patrząc na wyniki finansowe Apple ciężko wyjść z podziwu. Tim Cook to idealny “księgowy”. Wiele osób śmieje się z polityki Apple, która zakłada kasowanie ogromnych pieniędzy za praktycznie wszystkie dodatki, funkcjonalności i akcesoria, ale jak widać ten model biznesowy totalnie się opłaca.Jak będzie wyglądała reszta roku? Amerykanie borykają się z inflacją oraz innymi problemami gospodarczymi, a kłopoty z półprzewodnikami dotykają wszystkich.Czy Apple uda się znów pobić kolejne rekordy? Poczekamy, zobaczymy.Źródło: Apple