Nie narzekaj na cenę internetu w Polsce. Jest tani jak barszcz - taki bez krokieta lub jajka

Brytyjska porównywarka usług internetowych Cable.co.uk opublikowała najnowsze, bardzo ciekawe zestawienie dotyczące cen internetu mobilnego na świecie. Przenalizowano 233 kraje i terytoria zależne pod kątem średniej ceny 1 GB danych. Przy okazji uwzględniono ofertę najtańszego i najdroższego operatora. Dane zebrane w maju rzucają światło na to, jak wypadają oferty polskich operatorów na tle reszty świata. W telegraficznym skrócie: nie mamy powodów do narzekań. Ba, może powiedzieć, że na tle większości krajów świata internet mobilny w Polsce jest tani jak barszcz - i to taki pozbawiony wkładki w postaci pierogów lub krokietów.Powiedzmy sobie szczerze: w krajach z najdroższym internetem mobilnym zagościcie tylko wtedy, jeśli jesteście naprawdę mocno zapalonymi podróżnikami. Cała czołowa piątka to kraje odległe i egzotyczne. Aż cztery z nich stanowią wyspy, gdzie jak wiadomo drogi jest nie tylko internet, ale w zasadzie wszystko. Słowo klucz: logistyka.Najdroższy internet mobilny za 1 GB:- 41,06 dolarów (ok. 190 złotych) za 1 GB- 38,45 dolarów (ok. 178 złotych) za 1 GB- 29,49 dolarów (ok. 136 złotych) za 1 GB- 17,88 dolarów (ok. 83 złote) za 1 GB- 16,58 dolarów (ok. 77 złotych)za 1 GBZwróćcie uwagę na gigantyczne różnice pomiędzy pierwszymi trzema krajami i dwoma poza podium. Są kolosalne.

Kraje z najtańszym internetem mobilnym na świecie

Ceny internetu mobilnego w Polsce

Ranking najdroższego internetu mobilnego na świecie - TOP 5. | Źródło: Cable.co.ukNa drugim biegunie cenowym, w zestawieniu pięciu najtańszych krajów jeżeli chodzi o internet mobilny, znajdują się o dziwo tylko dwa kraje europejskie. Co więcej, widnieją tam co najmniej dwa kraje, których na pewno nie spodziewaliście. Nie będę trzymał dłużej w niepewności. Najtańszy internet mobilny kupicie w następujących krajach:- 0,04 dolarów (ok. 19 groszy) za 1 GB- 0,12 dolarów (ok. 56 groszy) za 1 GB- 0,14 dolarów (ok. 65 groszy) za 1 GB- 0,15 dolarów (ok. 70 groszy) za 1 GB- 0,17 dolarów (ok. 79 groszy) za 1 GBRanking najtańszego internetu mobilnego na świecie - TOP 5. | Źródło: Cable.co.ukSan Marino było pierwszym europejskim państwem, które posiadało sieć 5G, założoną przez włoską sieć TIM. 100 procent mieszkańców San Marino znajduje się w zasięgu sieci 5G.Fidżi z kolei ma tylko dwie sieci komórkowe, z których obie zapewniają standardy 4G i 5G na całej wyspie, a także bardzo szeroką gamę dużych pakietów danych.Jak na tym tle wypada Polska? Przyzwoicie! Średnia cena internetu mobilnego w Polsce to 0,41 USD za 1 GB, co daje nam 21. miejsce w światowym rankingu. Poland stronk! Najtańszy operator żąda od użytkowników 0,14 USD, a najdroższy aż 8,29 USD za 1 GB. Ciekawe który to taki... Pod uwagę wzięto w tym wypadku aż 28 różnych planów taryfowych!Ceny internetu mobilnego w Polsce - maj 2022. | Źródło: Cable.co.ukI jak tam, tak dobra w gruncie rzeczy pozycja Polski jest dla Was zaskoczeniem? A może oczekiwaliście odrobinę lepszej? Uważacie, że płacicie mało za internet mobilny, a może wręcz przeciwnie?Jeżeli chcecie przeanalizować pełne zestawienie, poniżej zamieszczamy interaktywną mapkę.Źródło: Cable.co.uk