Wniosek o wakacje kredytowe online. Bankowość internetowa zalicza awarie

Twój bank nie działa? Spokojnie.



Od dziś Polacy mogą składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe. To rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w polskich złotych (nie dotyczy np. "frankowiczów"), które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy. Na mocy uchwalonej przez Sejm 9 czerwca br. ustawy, kredytobiorcy mogą złożyć wniosek o bezpłatne wakacje kredytowe, opiewające na nawet 8 miesięcy bez spłaty rat. Wniosek o wakacje kredytowe można składać online, związku z czym od rana bankowość internetowa przeżywa gigantyczne oblężenie.

Bankowość internetowa nie działa? Spokojnie, to tylko "ddos" kredytobiorców

Czym są wakacje kredytowe? Czy warto brać wakacje kredytowe?

po 2 m-ce w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku (od 1 sierpnia 2022 r.)

po 1 m-cu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku

mieć zawartą umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku

kończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty

Dziś od rana w bankowości online wielu polskich banków można składać wnioski o maksymalnie dwa pierwsze miesiące wakacji kredytowych. W związku z tym klienci wielu banków narzekali w sieci, że bankowość internetowa nie działa. Zwiększony ruch, a co za tym idzie drobne problemy w działaniu serwisów odnotowały m.in. mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Bank Pekao S.A., Alior Bank i PKO Bank Polski. Widać to jak na dłoni w serwisie Downdetector.Gdy piszę ten artykuł sytuacja wraca do normy i ja nie miałem problemów z zalogowaniem się do bankowości internetowej banku Millennium. Znajomi z kontem w PKO Bank Polski w dalszym ciągu utyskiwali na niestabilne działanie serwisu. Co robić? Uzbroić się w cierpliwość. Składane od dziś wnioski dotyczą rat sierpniowej oraz wrześniowej, więc macie czas - nie panikujcie. :)Bezpłatne wakacje kredytowe to maksymalnie 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu hipotecznego:Łącznie daje to aż 8 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu. Co bardzo istotne: dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu, a terminy na spłatę rat są przedłużone (doliczone na koniec okresu kredytu) bez jakichkolwiek odsetek.Aby skorzystać z wakacji kredytowych trzeba spełnić łącznie dwa warunki:Według szacunków bankowców wniosek o odroczenie raty złoży nawet 85 procent kredytobiorców. Nic dziwnego, bowiem wakacje kredytowe to dla rozsądnego kredytobiorcy czysty zysk - nadpłacając kredyt kwotą odłożoną dzięki wakacjom kredytowym da się zaoszczędzić naprawdę sporą część odsetek. Jak dużą? Skorzystajcie z oficjalnego kalkulatora kredytowego udostępnionego przez UOKiK. Działa doskonale.Źródło: gov.pl , mat. własny