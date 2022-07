Starlink opracowuje mobilny dostęp 2 GHz. Internet satelitarny w smartfonach?

Jak na razie Starlink oferowany przez firmę SpaceX należącą do najbogatszego multimiliardera na świecie Elona Muska, zapewnia tylko stacjonarny dostęp do satelitarnego Internetu. Sam Elon Musk co prawda wspominał też o planach miniaturyzacji sprzętu odbiorczego dla końcowych klientów i chęci wprowadzania mobilnej wersji Starlinka, ale były to tylko luźne przemyślenia. Oficjalnie firma jeszcze nie mówiła o takich planach w większych szczegółach. Jednak ostatni wpis do ewidencji FCC zdaje się sugerować, że mająca mieś zastosowanie w takim przypadku technologia, jest już opracowywana.



SpaceX już pracuje nad nową wersją swojej usługi dostępu do satelitarnej sieci, byłaby w pełni mobilna

Obecnie Starlink ma aż 2500 satelitów na orbicie i obsługuje ponad pół miliona abonentów. Oczywiście koncern wciąż poszerza swoją bazę sprzętów na orbicie. W poniedziałkowych dokumentach przedstawionych FCC przez SpaceX można natknąć się na dodanie częstotliwości 2 GHz. Miała by posłużyć do współpracy z "mobilnymi użytkownikami". Na razie nie mówi to wiele, ale sugeruje, że przyszłe terminale dostępu Starlink, nie będą musiały być tylko zamontowanymi na stałe w jednej lokalizacji urządzeniami.



Obecnie Starlink ma aż 2500 satelitów na orbicie i obsługuje ponad pół miliona abonentów. Oczywiście koncern wciąż poszerza swoją bazę sprzętów na orbicie. W poniedziałkowych dokumentach przedstawionych FCC przez SpaceX można natknąć się na dodanie częstotliwości 2 GHz. Miała by posłużyć do współpracy z "mobilnymi użytkownikami". Na razie nie mówi to wiele, ale sugeruje, że przyszłe terminale dostępu Starlink, nie będą musiały być tylko zamontowanymi na stałe w jednej lokalizacji urządzeniami.

Aktualny kolejny kliencki Starlink jest poprawiony względem poprzedniej edycji, ale wciąż nie jest mobilny ani miniaturowy / Foto: Starlink



Nowo zgłoszona częstotliwość 2 GHz będzie względem obecnie używanej mniej podatna na tłumienie przez fizyczne przeszkody na swojej drodze i bardziej przyjazna dla mniejszych mobilnych sprzętów. W dodatku dobrze się to pokrywa z przejęciem w sierpniu 2021 roku firmy Swarm zajmującej się nanosatelitami, które mogą dostarczać sieć do urządzeń tak zwanego Internetu Rzeczy. Aktualnie używane satelity systemu Starlink według danych ze zgłoszenia FCC, nie byłyby zdolne do świadczenia nowej mobilnej usługi. SpaceX miałby dołączać nowe moduły do satelitów i oferować niewielkie urządzenia mobilne dla końcowych użytkowników. Wydaje się, że mobilny Starlink mógłby być dodatkiem do istniejącej oferty abonamentowej. Tak czy inaczej, trzeba poczekać na więcej szczegółów.



Dostęp do satelitarnego Internetu Starlink nawet bezpośrednio w iPhonach? Są na to luźne poszlaki

Dokumenty z FCC nie precyzują, jak miałoby wyglądać mobilne urządzenie klienckie, ale zachodnie media sugerują, że jest nawet pewna szansa na współpracę z Apple. Już w 2019 roku Bloomberg doniósł, że Apple rozważa dodanie opcji łączności satelitarnej do swoich przyszłych modeli iPhonów. Oczywiście nawet wprowadzenie w kolejnych latach takich możliwości do Apple i oferty Starlink nie oznacza, że smartfony Apple na pewno obejdą się bez jakiegoś dodatkowego zewnętrznego terminala. Jednak nie jest to zupełnie wykluczone.



Zobacz również: Play z nielimitowanym Internetem domowym 5G i 4G. T-Mobile nie ma już na niego monopolu



Źródło: Nowo zgłoszona częstotliwość 2 GHz będzie względem obecnie używanej mniej podatna na tłumienie przez fizyczne przeszkody na swojej drodze i bardziej przyjazna dla mniejszych mobilnych sprzętów. W dodatku dobrze się to pokrywa z przejęciem w sierpniu 2021 roku firmy Swarm zajmującej się nanosatelitami, które mogą dostarczać sieć do urządzeń tak zwanego Internetu Rzeczy. Aktualnie używane satelity systemu Starlink według danych ze zgłoszenia FCC, nie byłyby zdolne do świadczenia nowej mobilnej usługi. SpaceX miałby dołączać nowe moduły do satelitów i oferować niewielkie urządzenia mobilne dla końcowych użytkowników. Wydaje się, że mobilny Starlink mógłby być dodatkiem do istniejącej oferty abonamentowej. Tak czy inaczej, trzeba poczekać na więcej szczegółów.Dokumenty z FCC nie precyzują, jak miałoby wyglądać mobilne urządzenie klienckie, ale zachodnie media sugerują, że jest nawet pewna szansa na współpracę z Apple. Już w 2019 roku Bloomberg doniósł, że Apple rozważa dodanie opcji łączności satelitarnej do swoich przyszłych modeli iPhonów. Oczywiście nawet wprowadzenie w kolejnych latach takich możliwości do Apple i oferty Starlink nie oznacza, że smartfony Apple na pewno obejdą się bez jakiegoś dodatkowego zewnętrznego terminala. Jednak nie jest to zupełnie wykluczone.Źródło: spaceexplored / Foto tytułowe: Pixabay - własne

Zgłoszenie do FCC sugeruje nowe możliwości.