Microsoft Rewards już w Polsce. Kody upominkowe za proste zadania w Edge i Bing

Dostępna już w wielu innych krajach usługa Microsoft Rewards jest w końcu obecna oficjalnie w Polsce. Firma wprowadziła program nagle, bez żadnych zapowiedzi. Jeśli macie konto Microsoft i jesteście gotowi na poświęcenie kilku chwil dziennie, to później zdobyte punkty możecie wymieniać na kody upominkowe do gier lub w formie bonów na platformach e-commerce, a nawet na cele charytatywne.

Aby być członkiem programu Microsoft Rewards, należy zalogować się (lub utworzyć nowe konto Microsoft). Później po przejściu na panel usługi, pokażą się nam aktualne zadania do wykonania. Na razie wszystkie są związane z wyszukiwarką Microsoft Bing i przeglądarką Microsoft Edge. Wystarczy klikać w odpowiedne dzienne aktywności, które przenoszą nas do konkretnych zapytań wyszukiwarki Bing lub na podstrony Microsoftu. Za każde dostajemy 5 punktów. Poza tym otrzymujemy 3 punkty bonusu za każde dowolne wyszukiwanie w Bing na komputerze (do 30 dziennie) i dodatkowo 3 punkty (do 3 dziennie i do 90 miesięcznie) za robienie tego konkretnie w przeglądarce Microsoft Edge.

Obecne podsumowanie nagród (poza ogólnymi wyszukiwaniami w Bing) / Foto: własne

Liczycie na nagrodę już za kilka dni? Przeliczniki nie są aż tak łaskawe, trzeba się potrudzić nieco dłużej

W innych krajach można też zobaczyć zadania powiązane z konsolami Xbox czy abonentami Xbox Game Pass, więc niewykluczone, że w przyszłości także tego typu działania będą wprowadzone do polskiego programu Microsoft Rewards. Biorąc pod uwagę obecne możliwości, to przelicznik wychodzi maksymalnie na 63 punkty dziennie, jeśli zadania będą się zmieniać każdej doby. W innym przypadku z samego wyszukiwania 33 punkty. Czy to dużo? To już musicie ocenić, kiedy weźmie się pod uwagę możliwe do odebrania nagrody oraz ich wartość wyrażoną w punktach.Za 1500 punktów dostaniemy kartę upominkową League of Legends (około 24 dni lub 45 dni zależnie od wcześniej wspominanego przeczlicznika) lub Kod cyfrowy Roblox. 1850 punktów (ponad 28 lub 56 dni) to Karta podarunkowa Anazon.pl p wartości 6 zł, a 15000 punktów (ponad 238 lub 454 dni) wymienimy na Kartę podarunkową Allegro.pl o wartości 50 zł. Dodatkowo jest też możliwość przekazania punktów na cele charytatywne - 1000 punktów (ponad 15 lub 30 dni) jest równoznaczne z 1 euro na rzecz organizacji Save the Children.