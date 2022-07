Zbiórka Bayraktar dla Ukrainy z zaskakującym finałem. Piękny gest producenta

Ależ wiadomość.

Polska zbiórka Bayraktar dla Ukrainy zakończyła się gigantycznym sukcesem. Pomimo że do jej zakończenia zostały jeszcze 3 dni, 217 901 wspierających ją osób zebrało na chwilę publikacji tego wpisu kwotę, która pozwala zakupić ultranowoczesny bezzałogowy statek powietrzny Bayraktar TB-2 i przekazać go Ukrainie broniącej się przed napaścią ze strony Rosji. Producent dronów, firmy Baykar, na wieść o chęci zakupu BSP postanowiła przekazać go Ukrainie za darmo.Organizator zbiórki Sławomir Sierakowski podzielił się dziś wspaniałą wiadomością. Okazuje się, że wysiłek polskich internautów został podwojony przez producenta dronów Bayraktar TB2, firmę Baykar. Otóż na wieść o zebraniu tak kolosalnej sumy pieniędzy przez osoby prywatne Baykar postanowił przekazać Ukraińcom drona bezpłatnie. Zebrane przez Polaków fundusze mogą zostać przekazane na pomoc humanitarną Ukrainie.- czytamy w liście od Baykar Technologies, którego pełną treść opublikowano na Facebooku.Nadwyżka ze zbiórki i wpływy z licytacji towarzyszących mają zostać przekazane na fundusz ukraińskich sił zbrojnych prowadzony przez Narodowy Bank Ukrainy. Pozostała kwota w porozumieniu ze stroną ukraińską i turecką będzie przeznaczona na pomoc humanitarną.Łatwo policzyć, że finansowe wsparcie Polaków dla Ukrainy z tej tylko zbiórki wynosi około 50 milionów złotych.Czapki z głów.

Bayraktar TB2 - co to za dron?

Bayraktar TB2 w służbie armii ukraińskiej. | Źródło: UABayraktar TB2 produkowany przez Baykar Marina ma długość 6,5 metra oraz rozpiętość skrzydeł wynoszącą 12 metrów. Włączony do użytku w Bayraktar TB2 może unosić się w powietrzu przez 27 godzin. Jego zasięg wynosi 150 kilometrów. Operujący na pułapie praktycznym ok. 5500 metrów przystosowany jest od 2017 roku do przenoszenia maksymalnie czterech bomb kierowanych o masie do 150 kg po ograniczeniu zapasu paliwa.Dron da się wyposażyć w pociski MAM-L z głowicą odłamkowo-burzącą, termobaryczną lub tandemową kumulacyjną o przebijalności 700 mm RHA. Alternatywną i naprowadzoną półaktywnie laserową bombą jest szybujący pocisk MAM-Crit. Jego głowica uniwersalna może przebić 200 mm stali RHA i razić odłamkami w promieniu 20 metrów.Drony Bayraktar TB2 wykazały się szalenie wysoką skutecznością w niszczeniu rosyjskich celów w Ukrainie.Źródło: Facebook