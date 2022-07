Bank rozdaje elektronikę i samochód w zamian za płatności mobilne

Kuszące nagrody.

Polacy coraz częściej korzystają z płatności mobilnych. Wiele młodych osób całkowicie zrezygnowało już z noszenia gotówki w portfelu. Podczas gdy tylko nieliczni mówią o rosnącej kontroli państwa nad transakcjami bezgotówkowym, inni stawiają na wygodę i bezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą brak środków w portmonetce. Kolejny bank zachęca właśnie do ochoczego sięgania po płatności mobilne. Jest nim Pekao, który uruchomił loterię PeoPay.Bank Pekao wystartował z loterią PeoPay, w której nagrody z puli o wartości 340 tysięcy złotych wygrać może każdy użytkownik kart debetowych i kredytowych Mastercard oraz kart debetowych Maestro w Banku Pekao S.A., w aplikacjach Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay w punktach stacjonarnych lub przez internet. I tak: nagrody czekają zarówno na klientów indywidualnych, jak i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jako klienci biznesowi Banku.Zaloguj się do serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay i do 25 września 2022 roku wyślij formularz zgłoszeniowy do loterii.Pobierz apkę PeoPay na swoje urządzenie mobilne korzystając z poniższych odnośników lub za pośrednictwem sklepu z aplikacjami na swoim smartfonie.Losy otrzymasz za:- czytamy w regulaminie.