Internet według Apple kontra internet według Facebooka. Który wolisz?

To będzie konkurencja.

fot. Hussam Abd - Unsplash

“To konkurencja czysto filozoficzna” - stwierdził Mark Zuckerberg.Powszechnie wiadomo, że twórca FacebookaMiliarder ma pomysł na uruchomienie znacznie większego ekosystemu, który przeniesie wszystkich użytkowników Facebooka w zupełnie nowe miejsce. Od zmiany nazwy z Facebooka na Meta, Mark Zuckerberg dostał wręcz obsesji związanej z metaverse oraz inwestycjami w nowy segment cyfrowej rzeczywistości.Zuckerberg wierzy, że to właśnie metaverse zastąpi w przyszłości smartfony oraz totalnie zmieni nasze życie. Apple nie podziela tego typu poglądów. Firma dalej będzie skupiała się na budowie “zamkniętego” oprogramowania oraz konkretnych sprzętów w ramach swojego ekosystemu. Analitycy twierdzą, że już na przestrzeni najbliższego roku Apple zaprezentuje nam swój pierwszy zestaw do rozszerzonej rzeczywistości.Zuckerberg przekazał także swoim pracownikom, aby przygotowali się w nadchodzących miesiącach na naprawdę “gorący okres” związany z wytężoną pracą, ale też narastającymi problemami na rynku nowych technologii. Amerykanie borykają się z rosnącą inflacją oraz kłopotami na giełdzie, które w ostatnich miesiącach doprowadziły do masowych zwolnień. Szacuje się, że Facebook może pożegnać się nawet z 10 proc. swojej załogi.A Ty? Którą wersję internetu wybierasz? Tę, którą proponuje Apple czy może tę od Facebooka?Źródło: MacRumors / fot. Muhammad Asyaful