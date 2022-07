Koniec Ekipy - poinformował o tym Friz. Dlaczego Ekipa się rozpadła?

To wisiało od dawna w powietrzu.

Koniec Ekipy

"Twitterowicze, widząc wasze komentarze postanowiłem, że to wrsucę. Wszędzie to mówię i podkreślam jeszcze raz, to zupełnie normalne i nie ma w tym nic dziwnego, że masz z kimś mniejszy z kimś większy vibe. Wspólny projekt się kończy i każdy samodzielnie wybiera swoja następną drogę. Niektórych droga pokrywa sie z moja, wtedy naturalnie mocno działamy, niektórzy obierają swoja, nową drogę niezależną z kolejnymi celami Ekipyu. Tak jak w szkole, masz ziomali ale szkoła się kończy, każdy ma inne cele i pewnie z częścią trzymasz kontakt prywatny, ale na lekcje (jakby do pracy) już razem nie chodzicie.

Jestem twórcą, jesyem po to by dawać rozrywkę, a nie komentować czy robić dramy, to ostatnie na co chciałbym marnować energie. Wole zrobić dla was jakiś projekt, dać wam trochę fajnych wrażeń.

Skupmy się na nowych, fajnych projektach i im dajmy im tą całą uwage, ja tak zamierzam i chcialbym, żebyście i wy wspierali i poświęcili uwage wszystkim projektom każdej osoby, która brała udzial w projekcie dom ekipy!

Pozdro dla was i czekajcie na kolejne super projekty!"

Milej nocki i wieczorku dla was kochani! pic.twitter.com/BX4kBygbLp — Karol Wiśniewski (@FRIZtoja) July 25, 2022

Fani zdziwieni, że Ekipa nie była tak naprawdę paczką dobrych znajomych

Ekipa się rozpadła. Koniec projektu, który dawno wisiał już w powietrzu teraz stał się faktem. Friz, Fusialka, Mini Majk, Murcix, Nowciax, Patec, Poczciwy Krzychu, Tromba, Wersow i Wujek Łuk rozstają się, co zwiastowało wcześniejsze "odlubienie" swoich profili w mediach społecznościowych. Na Instagramie Mini Majk odebrał obserwację Frizowi i Wersow, co rozpoczęło lawinę kolejnych ruchów. Teraz Friz opublikował oficjalny komunikat w tej sprawie.Ekipa to projekt zapoczątkowany w 2018 roku, który z miejsca podbił serca zwłaszcza młodszej części polskich internautów. Po nadspodziewanie dużym sukcesie vlogów oraz piosenek polska grupa youtuberów i influencerów zaczęła z miejsca monetyzować swoje działania. Wystawny styl życia młodzieży budził podziw i zazdrość polskich nastolatków, Ekipa wydała doskonale sprzedającą się płytę, o lody Ekipa w polskich sklepach tworzono bitwy ( dosłownie ), a połączenie spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne z Ekipa Holding S.A. sprawiło, że Ekipa trafiła nawet na giełdę New Connect. Ekipa była na topie. W pewnym momencie sprawy przybrały negatywny obrót, wyświetlenia na YouTube zaczęły spadać, a kurs akcji Ekipa pikuje od maja 2021 roku. O ile Ekipa nadal jest na giełdzie, to youtuberzy zerwali ze sobą współpracę.O rozpadzie Ekipy poinformował Karol Wiśniewski, czyli Frizz. Pisownia oryginalna:Dla wielu fanów szokiem było, gdy "nagle okazało się", że Ekipa to projekt czysty biznesowy, a nie grono świetnie bawiących się ze sobą znajomych. Widać to w licznych krytycznych komentarzach w mediach społecznościowych pod materiałami wrzucanymi przez członków Ekipy.Wiele osób mówi, że problemy Ekipy zaczęły się, gdy ich działalność prześwietlił i przedstawił w niekorzystnym świetle Sylwester Wardęga na swoim kanale WATAHA - Krulestwo. Mówił wtedy o hipokryzji i licznych przekrętach Ekipy, w tym głośnej sprawie z logo Wersow, które miało zostać ukradzione i kosmetycznie przerobione bez wiedzy jego autora.Nie wiadomo co stanie się z poszczególnymi członkami Ekipy i z Ekipa Holding. Jedno jest pewne: każdy z członków Ekipy ma swoich followersów i ogromne zasięgi w social mediach, więc żaden z influencerów przymierał głodem nie będzie.Osobom poszukującym odpowiedzi na pytanie dlaczego Ekipa się rozpadła, polecam świetny materiał na temat Ekipy autorstwa youtubera o pseudonimie Kostka, który przygotowuje od niedawna podobne klipy o zmierzchu innych znanych influencerów.Źródło: internet