Polak przekroczył prędkość o 50 km/h... na hulajnodze

Otrzymał wysoki mandat.

Policjanci zmierzyli fotoradarem hulajnogę elektryczną. Oniemieli

W czerwcu ubiegłego roku uchwalono nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych . Minął już rok od wprowadzenia zmian, a mimo to nie wszyscy użytkownicy urządzeń transportu osobistego zaznajomili się z obowiązującym stanem prawnym. Doskonałym przykładem jest przypadek mieszkańca Sulejówka, który w Okuniewie przekroczył na swojej hulajnodze elektrycznej dopuszczalną prędkość aż o 53 km/h.Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim opisują sytuację, jaka miała miejsca w miejscowości Okuniew na drodze wojewódzkiej 637. Prowadzący pomiary fotoradarem funkcjonariusze postanowili zmierzyć prędkość osobnika poruszającego się podejrzanie szybko ulicą na hulajnodze elektrycznej. Urządzenie pomiarowe wskazało 73 km/h.Kierowca hulajnogi elektrycznej był zdumiony. Wydawało mu się, że może poruszać się w ruchu ulicznym z taką prędkością, z jaką mogą poruszać się samochody. Niemałym zaskoczeniem było dla niego to, że w myśl przepisów uchwalonych w minionym roku maksymalna prędkość hulajnóg elektrycznych to 20 km/h.Kierowca hulajnogi został ukarany mandatem karnym w wysokości aż 1500 złotych.Mundurowi przypominają ponadto w swoim komunikacie prasowym, że w sytuacji gdy obok drogi znajduje się ścieżka rowerowa, kierowca hulajnogi ma obowiązek z niej korzystać. Jeśli jest to ciąg dla rowerów i pieszych, musi on dostosować prędkość swojego ruchu do prędkości pieszych.Źródło: Policja